【柳營要聞】若違背國家安全 將追回退除給與

按《國家安全法》（下稱《國安法》）第13條明定，軍公教及公營機關（構）人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，涉犯內亂、外患罪、違反效忠國家職責罪、《國家機密保護法》及《國安法》等規定，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利；其已支領者，應追繳之。前項應追繳者，應以實行犯罪開始計算。

《國安法》之制定，係為確立公職人員對國家的忠誠義務，避免危害國家安全，傾覆我國自由民主憲政秩序而為之規範，具有特別重要之公共意義。「國家安全，人人有責」，敵對勢力無時無刻不在尋找我們的破口，國軍官兵應堅持維護中華民國國家安全、嚴守法律規範，切勿短視近利，背叛國家。（政戰局提供）