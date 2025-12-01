【柳營要聞】蘋果iOS 26.1版本與MDM相容性問題排除通知

114 年 11 月 4 日蘋果公司已發布 iOS 26.1 正式版，經實測與國軍行動裝置管理系統（MDM）相容性問題已解決，請各單位通知蘋果手機用戶可恢復自動更新設定，並於 MDM 解鎖狀態下完成作業系統更新。

國軍軍網入口網站設有「軟體問題反映」專區，官兵如對 MDM系統遇有窒礙或相關革新建議，均可利用上揭管道提出，本部將責派專人主動聯繫協處。（通次室提供）