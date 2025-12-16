【柳營要聞】「身心調適假」運用與核准原則宣導

增訂身心調適假之目的，係以「事先預防」概念為出發點，降低官兵後續心理疾病之風險，維護其身心健康需求，提升任務執行效能。官兵如因心理壓力、身心不適需調適者，得依程序提出「身心調適假」申請，主官（管）應以照顧官兵為原則審酌准駁。

如遇重大演訓任務期間，應優先評估申請官兵實際身心狀況，若經評估確有影響任務執行，並經充分溝通後，主官（管）應秉持「任務優先、照顧不缺席」之原則，採以改期或轉介輔導等方式處理，以兼顧部隊戰力維持與官兵身心健康。

（人次室提供）