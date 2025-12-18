【柳營要聞】電子煙、加熱菸傻傻分不清楚

電子煙、加熱菸傻傻分不清楚？！但不管哪種都是有成癮性的！電子煙是利用電子霧化器將煙油加熱霧化的器具，而煙油中可能混有尼古丁、丙二醇、香料，甚至是毒品等，依照菸害防制法，國內是全面禁止電子煙。

加熱菸則是透過加熱器，將菸草柱（類似傳統紙菸，主要成分為菸草）進行加熱後產生煙霧，不會像傳統紙菸一樣點火燃燒，但同樣會產生焦油和尼古丁等物質。（加熱菸需經過衛生福利部審查通過，並在營區的戶外吸菸區使用，不可在室內使用。）

廣告 廣告

因此，無論是電子煙或加熱菸都具有成癮性，更不應作為戒菸的工具使用，讓我們正確戒菸、戰勝菸癮！（軍醫局提供）

（軍醫局提供）