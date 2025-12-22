【柳營要聞】114年度公職人員財產申報宣導

即日起至12月31日止，為114年度公職人員財產定期申報期間，請申報義務人「務必」於申報截止日前依規定完成申報；另身分為代表政府或公股出任私法人之董事或監察人、少將編階以上之「主官」等受理財產申報機關為「監察院」之申報人員者，應於期限內向監察院完成申報。

法務部現已全面採網路線上申報作業，歡迎多加利用。財產申報系統網址：法務部／全國公職人員財產申報系統（https://pdps.nat.gov.tw/），以提升申報效率及減少錯誤率。

（政風室提供）