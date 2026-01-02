柳營遊子張進丁書寫退休人生 民治市政中心推出書墨個展

張進丁在民治市政中心一樓大廳推出書墨個展，以簡練筆墨勾勒騎士策馬奔馳的動感畫面。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

市府秘書處邀請在地書畫家張進丁，即日起至二月十日在民治中心一樓大廳推出「墨韻人生、返鄉心語」書墨個展，展出書法、水墨畫及禪繞畫等卅八件精彩作品，這位出身柳營的遊子，退休後踏進筆墨世界，以筆墨書寫退休人生的精彩篇章。

秘書處指出，卅八年次的張進丁，出生於柳營農村家庭，大學電機系畢業後，在財政部關務署台北關服務超過四十年；退休返鄉後開始學習繪畫，獲書法家曾清、水墨畫家董祐鈞指導，學得書畫筆墨技巧，在短短數年間從藝術愛好者蛻變為活躍的創作者，揮灑精彩的藝術人生。

秘書處表示，張進丁這次展覽中的作品「筆墨所至，心馳神往」採寫意筆法，以簡練筆墨勾勒騎士策馬奔馳的動感畫面，馬匹用濃墨揮灑，筆觸豪放有力，充分展現奔騰的速度感，構圖疏朗有致，留白得當，體現中國畫「計白當黑」的美學理念。

書法作品歐陽修「豐樂亭遊春」之「紅樹青山日欲斜」 ，字體端莊、結構嚴謹，布局採傳統豎排右起形式，行氣流暢、章法整齊，整體呈現傳統書法藝術之美。

張進丁的兒子張耿豪形容自己的父親，只要手上有筆就能創作，顯見他對繪畫的熱愛到廢寢忘食的程度，這次還有多件他自學的禪繞畫，好學精神令人敬佩，尤其退休後培養藝術興趣，彩繪人生，堪為學習典範。