柳營遊子的藝術歸鄉路 南市民治藝文展邀書畫家張進丁辦書墨個展

▲南市民治藝文展邀書畫家張進丁辦書墨個展，展現柳營遊子的藝術歸鄉路。（記者李嘉祥攝）

為活化市政空間，臺南市政府秘書處即日起至2月 10日邀請在地書畫家張進丁老師於民治中心一樓大廳辦理「墨韻人生．返鄉心語」書墨個展，展出38件精彩作品，涵蓋書法、水墨畫及禪繞畫等多元創作形式，市長黃偉哲歡迎民眾來欣賞，體驗柳營遊子的藝術歸鄉路。

秘書處長黃國照表示，張進丁老師出生於臺南柳營農村家庭，大同大學電機系畢業後於財政部關務署台北關服務逾40年，103年退休返鄉後為充實退休生活開始學習繪畫，得書法家曾清老師與水墨畫家董祐鈞老師提攜，深得其書畫筆墨技巧，憑藉對創作的熱愛與投入，精進不輟、觸類旁通，張老師在短短數年間從藝術愛好者蛻變為活躍的創作者。

黃國照處長說，張進丁老師熱愛書法、水墨畫、禪繞畫及色鉛筆創作，退休後因緣際會踏進筆墨世界，開啟人生下半場的精彩篇章，不僅多次參與生活美學館、文化中心、美術館等聯展，更應邀於楊逵文學館、區公所、地政事務所、監理所舉辦個展，揮灑精彩的藝術人生。

張進丁老師除熱衷學習與創作，也積極投入地方藝文活動，曾任台南市向陽藝術學會第七屆總幹事、臺南市青溪新文藝學會第十二屆財務長，目前為臺南市美術學會、新營美術學會、南瀛書法學會、南瀛青溪新文藝學會等多個藝文團體會員，以行動推廣地方文化藝術，提升社會大眾藝術素養與生活美學，實踐「生活藝術化、藝術生活化」的理念，重塑生活質感與藝術人文價值。

此次展出展覽中，張進丁老師水墨畫作《筆墨所至，心馳神往》採寫意筆法，以簡練筆墨勾勒騎士策馬奔馳的動感畫面；馬匹用濃墨揮灑，筆觸豪放有力，充分展現奔騰的速度感；背景以淡墨渲染遠山曠野，營造遼闊蒼茫的氛圍，構圖疏朗有致，留白得當，體現中國畫「計白當黑」的美學理念，歡迎週一至週五上班時間前往參觀，體驗柳營遊子以筆墨書寫退休人生的動人篇章。