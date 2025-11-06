柳營高鐵橋下20歲情侶陳屍車內 家人悲痛認屍

台南市柳營區的高鐵橋下，發生一起驚悚事件。當地民眾發現一輛自小客車停放已久，出於好奇上前查看，卻驚見車內有兩具疑似屍體旋即報警，警消趕抵，破窗見到車內一對男女明顯死亡。

6日凌晨2時33分消防局接獲110轉報，指稱柳營區高鐵橋下有一男一女在車內，經警消破窗搶救，並確認兩人已經明顯死亡，初步調查，車內的男女為情侶關係，年齡皆在20歲左右，已排除外力介入的可能，並通知雙方家屬進行認屍，雙方家人對2人死因無異議，警方後續並報請檢方相驗。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

