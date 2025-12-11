柳采葳批NCC：若用對中天相同手腕處理 三立 「己是灰燼」

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委黃國昌爆出，2024年檢調偵辦「王牌交易所」詐騙案，發現三立集團旗下公司不僅入股詐團成立的宣傳公司，甚至將該公司設於集團大樓內，他怒轟NCC，對媒體涉入詐團洗錢案及製造假新聞「輕輕放下」。對此，國民黨台北市議員柳采葳直呼，如果三立的問題發生在中天上，中天大概已被NCC關三次門，若NCC以當時對待中天的手腕來處理三立，三立「現在已經是灰燼」。

柳采葳今（11）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，三立先前被檢舉入股中嘉，今天又被爆出入股詐團成立的宣傳公司、將該公司設於集團大樓內，這些事看起來都是主觀證據。相較之下，當時NCC開罰中天的事由，很多是客觀問題，如新聞不中立、有損新聞品質等，「主觀證據擺在那邊，客觀問題扣帽子給中天，這代表雙標嘛」。

柳采葳直言，如果三立的問題是發生在中天上，中天大概已經被NCC關三次門了，而若NCC以當時對待中天的態度、手腕來處理三立，三立「現在已經是灰燼」。她並嗆問，NCC代理主委陳崇樹在回覆黃國昌的質詢時，稱當事公司已解散、相關合作已終止，所以民進黨的態度，原來是只要把公司解散、合作終止、節目停播，一且都可以煙消雲散了？

「當時對中天又是另外一副嘴臉」，柳采葳質疑，民進黨執政以來，NCC的相關新聞大多是負面新聞，對中天和三立的不同態度，可說是NCC最醜陋的樣子。

