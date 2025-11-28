柳采葳蹭韓團出糗 朱政騏酸假會不懂裝懂

國民黨議員柳采葳。（國民黨提供）

台北市議員參選人朱政騏今(28)日針對國民黨市議員柳采葳在議會質詢時，因誤用韓團分類、批評大巨蛋檔期分配而引發的爭議公開回應，強調政策監督應建立在正確資訊之上，否則只會讓市政討論流於笑話。





朱政騏指出，柳采葳在質詢中聲稱「三代團、四代團塞滿大巨蛋，而一代團 BLACKPINK 與 GD 都選擇到高雄」，此說法不但錯誤，甚至顯示其對韓流文化全無基本理解。他強調，G-Dragon（GD）今年在台北連開五場演唱會，與高雄毫無關聯；而 BLACKPINK 更非柳議員口中的「一代團」，而是全球公認的「三代天團」指標。

「若連韓團世代都搞不清楚，卻拿來評斷大巨蛋檔期與台北市府政策，這不僅是誤導，更是對文化產業的輕忽。」朱政騏表示。





他進一步解釋，韓團世代有明確脈絡：一代團如 H.O.T.、水晶男孩奠定韓流基礎；二代團如東方神起、Super Junior、少女時代為全盛時期；三代團 EXO、BTS、BLACKPINK 引爆全球化；四代團則為近年 aespa、ITZY 等新生代。朱政騏強調，SUPER JUNIOR 11 月才在大巨蛋連唱三場，明年才南下高雄，稱其為「次團」恐怕會得罪大量粉絲。





朱政騏表示，議員質詢本應聚焦場館營運、文化產業策略與北高城市競爭，而非依靠錯誤資訊扣帽子、錯置焦點。他呼籲柳采葳在質詢前至少做好基本功，「否則被網友糾正的速度，可能比國民黨在台北掉票還快。」