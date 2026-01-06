柳采葳酸林宜瑾72小時就撤案 批民進黨「抗中是口號、保台是謊言」

國民黨台北市議員柳采葳今(6)日在臉書痛批,民進黨立委林宜瑾才高調提案要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」,短短不到72小時就默默撤案,甚至嘴硬稱沒撤案,卻被抓包用立可帶塗銷送案紀錄,痛斥民進黨「抗中是口號,保台是謊言」。

柳采葳指出,林宜瑾身為「根正苗綠」的賴系立委,原本一副要把「兩國論」直接寫進法律、為台獨理念義無反顧的樣子,風向一不對就急忙收回提案。

↑（圖片翻攝自柳采葳FB）

她酸說,過去「大前輩」蔡易餘2020年提類似案子還撐了7天才撤案,林宜瑾連72小時都撐不到,綠營更無人敢護航或說明。

藍委羅智強指證歷歷,稱林宜瑾確實已把案子送到議事處,後來再找助理偷偷取回並用立可帶塗抹送案紀錄,甚至嗆「不服來告」。

柳采葳質疑,民進黨是否以為做錯事只要拿出立可帶塗銷就能當沒發生過?鴕鳥心態只是自我欺騙。

值得注意的是,此次提案連署的綠委高達25人,接近一半綠委,其中包括賴系色彩濃厚的林俊憲、賴瑞隆等人,兩人分別是賴清德人馬出戰台南市、高雄市的代表,不約而同參與連署,引發外界遐想這是否真只是「自主提案」。

柳采葳強調,林宜瑾的提案連民進黨前政務委員都不買單,砲轟是「務虛台獨」,開酸賴清德「務實台獨工作者」的自我認同。

她痛批,民進黨的政治本質核心只有政治紅利,過去只要國民黨出來擋就能大喊「親中舔共」收割政治紅利,一旦要自己承擔後果就全部不算數,更暴露民進黨對國家安全議題的藐視與輕佻。

《柳采葳臉書全文》

