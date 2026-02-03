今年台北國際書展，我們做了一個特殊的邀訪，就是把Netflix top 10的韓劇《太陽的後裔》導演柳鍾善專程請到台灣，參與「徐宗懋圖文館」展位開幕式，同時也與我們討論電影《趙明河》劇本場景大綱第二稿。

由於我自己很有興趣製作跨國的電影，所以去年10月透過特殊機緣，結識柳鍾善導演，希望促成和韓國影視的合作。我挑了一位韓國民族英雄趙明河做為主題。

日據時代，日本皇族不敢到朝鮮半島訪問，因為朝鮮人經常刺殺日本皇族，倒是他們經常到台灣來「巡視」，因為台灣比較「安全」。趙明河決定先到大阪，再到台灣。他原本計畫刺殺台灣總督，後來在報紙上看到日本親王久彌宮邦彥來台訪問，決定在台中刺殺。這項行動後來失敗，趙明河被捕殉國，被列為日據時代韓國四大烈士之一。

這段歷史特殊的地方在於，趙明河在台灣的行動實際上受到台灣人某種協助。在我編寫的故事中，也順便把台灣抗日的歷史包括李友邦、蔣渭水、謝雪紅等人帶出來。如此就把朝鮮和台灣反殖反帝的共同情感連結起來，這樣的電影，只要有好的導演和製作，會有不少韓國偶像明星爭取演出戲中角色。

當我提出這個方案時，立刻引起對方的高度興趣，因為這個主題的電影只要製作好，在韓國、台灣及大陸的市場潛力極大。

柳鍾善是非常有才華的中壯導演，導過的《太陽的後裔》、《金秘書為何那樣？》、《60天，指定倖存者》、《法官大人》等，都是著名戲劇。他對這項電影計畫很有興趣，甚至專程跑一趟到台灣跟我們討論細節。我們實際上已完成劇本場景大要，很快劇本就會出來。只要了解韓國，雙方很快可以進入實務合作。

反觀去年3月，文策院宣布和韓國製片公司Mr. Romance和Moving Pictures Co.簽署合作意向書，希望在5年內合製約10部跨國影視作品。文策院媒合台灣的製片公司，如果雙方達成協議，文策院會出一大筆資金。現在快過1年了，到底達成什麼題材協議或進入具體合作？完全聽不到消息。

目前台灣製片公司有機會拿到文策院補助的，就是那幾家跟民進黨政權關係密切的公司，儘管他們拍的東西得一堆台灣本身的獎項，但離國際水準非常遙遠，他們的創作格局都非常小，都是帶著民進黨的政治宣傳任務。

就像最近剛下片的白色恐怖樣板《大濛》，小英基金會包場，一大堆民進黨民代包場，連國史館都跑出來湊熱鬧，用「台灣人悲情命運」到處情緒勒索，跟搞邪教一樣，邊看邊哭，強調自己看了3、4次，還拉自己的親友去看，還有人宣布自己看了20遍。請問推廣國片是用這種方法嗎？這種操作方式最後會產生反效果，變成看到任何白色恐怖電影都不想看了。

幾乎同一個時期上映兩周就下片的《照片裡的我們》就是明顯例子，連他們自己都不看了，更不要說一般的觀眾。所以，這種台灣當紅的公司跟韓國公司談合作，根本是兩種精神狀態，很難想像會有什麼大的結果。