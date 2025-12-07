柴壽山「探勘達人」失聯18天！ 邱議瑩急赴搜救中心表達深切關懷

邱議瑩獲悉柴壽山「探勘達人」失聯消息後，立即前往「龍泉寺」臨時搜救指揮中心關切進度，並向現場家屬與搜救隊表達深切關懷。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄市獨居的62歲鄧姓男子，長年登柴壽山，被山友暱稱為「小鄧」，是當地知名的「探勘達人」。近日住家樓下的租客發現他久未出現，準備繳房租卻無法聯繫，心生疑慮後向警方報案。警方調閱監視器並比對交通紀錄，發現鄧男的機車自11月20日起停放在柴壽山龍泉寺登山口後便未再移動，警消單位於5日上午展開大規模入山搜索，截至目前仍未尋獲。昨(6)日傍晚，立法委員邱議瑩獲悉消息後，立即前往「龍泉寺」臨時搜救指揮中心關切進度，並向現場家屬與搜救隊表達深切關懷。

家屬得知狀況後於網路發起協尋，市警局鼓山分局5日1時亦接獲單一窗口通報鄧男於11月20日上午9時許獨自至壽山運動便失聯，立即與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於5日上午8時集結入山搜救。有山友回報疑似於20日下午2點，在柴壽山「盤榕休息站」附近看到與鄧男相符的身影。多支警消隊伍巡查步道、林道及鐘乳石洞等複雜地形，搜救人員表示，由於失蹤時間已長達半個月，加上山區在風災後地形多變，使得搜索難度顯著提高，然而團隊仍不放棄任何可能，全力持續搜尋中。

邱議瑩表示，她能深刻理解家屬的焦躁心情，因此第一時間趕到現場，除了提供支持，也盼能為持續奮戰的搜救人員加油打氣。她感謝高市府消防局、中華戶外探險協會雲豹工作隊、海軍陸戰隊、轄區警察、壽山國家自然公園管理處等單位不畏地形與天候辛勞投入，直言「看到大家這麼辛苦的努力，真的非常敬佩。」

現場搜救人員向她說明，鄧男失蹤當天，邱議瑩本人、夫婿李永得及市議員陳美雅，恰巧也在柴壽山參與消防局舉辦的第四屆「ORT叢林穿越專長班」驗收課程，三人當時甚至還擔任「模擬失蹤山友」。邱議瑩聽聞後驚呼「我全身起雞皮疙瘩了……」，更讓她對此次案件格外關注。

邱議瑩也強調，柴壽山雖為淺山，是許多高雄人最熟悉的「後花園」，但登山安全仍不可輕忽。她已要求主管機關加速改善柴壽山部分區域的手機通訊品質，以確保意外發生時能順利求救，提升登山者安全。

家屬呼籲山友若在11月20日當天有拍攝到沿途影像或目擊到可疑細節，盼能提供線索。「只要多一點資訊，就可能多一個找到鄧先生的希望。」目前搜索人員仍持續擴大搜尋，期盼鄧男能早日平安返家。

長年登柴壽山的鄧姓男子，獨自至壽山運動至今仍失聯。 圖：民眾提供

警消兵分多路展開大規模入山搜索。 圖：民眾提供

搜救人員入山搜索，巡查峭壁、鐘乳石洞等複雜地形。 圖：民眾提供