（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市一名62歲獨居的鄧姓男子，因長年登柴壽山，被山友暱稱為「小鄧」，是當地知名的「探勘達人」。近期其住家樓下的租客發現他久未出現，準備繳房租卻無法聯繫，心生疑慮後向警方報案。警方調閱監視器並比對交通紀錄，發現鄧男的機車自11月20日起停放在柴壽山龍泉寺登山口後便未再移動，引發家屬高度緊張。

家屬得知狀況後於網路發起協尋，並有山友回報疑似於20日下午2點，在柴壽山「盤榕休息站」附近看到與鄧男相符的身影。警消單位於5日上午隨即展開大規模入山搜索，多支隊伍巡查步道、林道及鐘乳石洞等複雜地形，但截至目前仍未尋獲。搜救人員表示，由於失蹤時間已長達半個月，加上山區因風災後地形多變，使得搜索難度顯著提高，然而團隊仍不放棄任何可能，全力持續搜尋。

6日傍晚，立法委員邱議瑩獲悉消息後，立即前往「龍泉寺」臨時搜救指揮中心關切進度，並向現場家屬與搜救隊表達深切關懷。邱議瑩表示，她能深刻理解家屬的焦躁心情，因此第一時間趕到現場，除了提供支持，也盼能為持續奮戰的搜救人員加油打氣。她感謝高市府消防局、中華戶外探險協會雲豹工作隊、海軍陸戰隊、轄區警察、壽山國家自然公園管理處等單位不畏地形與天候辛勞投入，直言：「看到大家這麼辛苦的努力，真的非常敬佩。」

現場搜救人員向她說明，鄧男失蹤的11月20日當天，邱議瑩本人、其夫李永得及市議員陳美雅，恰巧也在柴壽山參與消防局舉辦第四屆「ORT叢林穿越專長班」驗收課程，三人當時甚至還擔任「模擬失蹤山友」。邱議瑩聽聞後驚呼：「我全身起雞皮疙瘩了……」，更讓她對此次案件格外關注。

邱議瑩也強調，柴壽山雖為淺山，是許多高雄人最熟悉的「後花園」，但登山安全仍不可輕忽。她已要求主管機關加速改善柴壽山部分區域的手機通訊品質，以確保意外發生時能順利求救，提升登山者安全。

家屬表示，呼籲山友若在11月20日當天有拍攝到沿途影像或目擊到可疑細節，盼能提供線索：「只要多一點資訊，就可能多一個找到鄧先生的希望。」目前搜索人員仍持續擴大搜尋。家屬、民代及眾多山友也在一旁關注進度，期盼鄧男能早日平安返家。

柴壽山「探勘達人」神隱 17 天！邱議瑩急赴搜救中心：理解家屬焦急、感謝搜救人員不放棄 - https://www.watchmedia01.com

