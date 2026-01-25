柴山公廁也被「獼猴霸佔」！民眾嚇得不敢如廁

高雄市 / 綜合報導

有民眾要使用高雄柴山登山口的公廁，但一打開門發現一隻獼猴站在廁所高處，對著她齜牙裂嘴，看似在翻找食物，嚇得當下趕緊離開，重回現場發現，這個公廁大門有自動關上的設計，但屋頂有縫隙，因此不少獼猴會鑽入，專家提醒，遇到這種情形，應盡量避免威嚇尖叫或和獼猴直視，以確保安全。

民眾打開廁所大門，發現一隻獼猴在裏頭，齜牙裂嘴，就怕被攻擊，趕緊關門，民眾說：「有欸，在吃垃圾袋。」獼猴拿起塑膠帶，看似在翻找食物，遇到想如廁的民眾，還一臉惡狠狠，像是在威脅，我在覓食，別來打擾，民眾說：「(遇到)就可能會有點嚇到這樣，我會嚇到，它現在有裝把門關起來。」

地點在高雄柴山口的女生公廁，雖然大門設計會自動關上，但還是有些小獼猴會從屋頂縫隙鑽進來，民眾說：「牠們會從上面空隙翻進去，如果把它封起來的話應該就會改善，就是上廁所的時候就會看到，牠(獼猴)在屋頂砰砰砰砰，一直吱吱吱，叫聲，看背包就會一直用玻璃窗這樣子往下看。」看到你拿食物就撲上去了，盡量不要帶垃圾袋，當地不少來登山的民眾說，過去猴子搶食物的事件層出不窮，沒想到現在還會霸佔廁所，也引發討論。

民眾說：「你走你的路，牠過牠的猴子的生活，(除非)對牠瞪眼，對牠有敵意，猴子就是一定反抗。」台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說：「第一件事情就是請閉上嘴巴，不要威嚇牠或尖叫，第二件事就是避免跟牠直視，第三件事就是直接離開，或是你就去上廁所就可以了。」閉上嘴巴不要威嚇他尖叫，避免直視第三件事就是離開，除了避免接觸直視，也提醒民眾，別將食用過的塑膠袋，留在公廁，以免被獼猴列入覓食據點。

原始連結







