柴山公廁也被「獼猴霸佔」！民眾嚇得不敢如廁
高雄市 / 綜合報導
有民眾要使用高雄柴山登山口的公廁，但一打開門發現一隻獼猴站在廁所高處，對著她齜牙裂嘴，看似在翻找食物，嚇得當下趕緊離開，重回現場發現，這個公廁大門有自動關上的設計，但屋頂有縫隙，因此不少獼猴會鑽入，專家提醒，遇到這種情形，應盡量避免威嚇尖叫或和獼猴直視，以確保安全。
民眾打開廁所大門，發現一隻獼猴在裏頭，齜牙裂嘴，就怕被攻擊，趕緊關門，民眾說：「有欸，在吃垃圾袋。」獼猴拿起塑膠帶，看似在翻找食物，遇到想如廁的民眾，還一臉惡狠狠，像是在威脅，我在覓食，別來打擾，民眾說：「(遇到)就可能會有點嚇到這樣，我會嚇到，它現在有裝把門關起來。」
地點在高雄柴山口的女生公廁，雖然大門設計會自動關上，但還是有些小獼猴會從屋頂縫隙鑽進來，民眾說：「牠們會從上面空隙翻進去，如果把它封起來的話應該就會改善，就是上廁所的時候就會看到，牠(獼猴)在屋頂砰砰砰砰，一直吱吱吱，叫聲，看背包就會一直用玻璃窗這樣子往下看。」看到你拿食物就撲上去了，盡量不要帶垃圾袋，當地不少來登山的民眾說，過去猴子搶食物的事件層出不窮，沒想到現在還會霸佔廁所，也引發討論。
民眾說：「你走你的路，牠過牠的猴子的生活，(除非)對牠瞪眼，對牠有敵意，猴子就是一定反抗。」台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說：「第一件事情就是請閉上嘴巴，不要威嚇牠或尖叫，第二件事就是避免跟牠直視，第三件事就是直接離開，或是你就去上廁所就可以了。」閉上嘴巴不要威嚇他尖叫，避免直視第三件事就是離開，除了避免接觸直視，也提醒民眾，別將食用過的塑膠袋，留在公廁，以免被獼猴列入覓食據點。
更多華視新聞報導
高雄校園「驚見獼猴大軍入侵」 學生膽戰心驚
高雄柴山獼猴強盜！ 女遊客背包遭搶 險丟護照錢包
獼猴出沒「偷祭品」 廟方打造「壓克力盾牌」防偷吃
其他人也在看
克服天災試煉重建校園 高市桃源國中新面貌守護學子夢想
[Newtalk新聞] 走過凱米颱風的土石流陰霾，高雄市立桃源國中舉行「老舊廁所、組合屋汛期臨時多功能安置處與綜合球場整修」聯合竣工落成。讓這座南橫山區的最高學府，擺脫近年極端氣候的衝擊，以嶄新的面貌守護布農學子的夢想。在高雄市教育局、地方仕紳、社區家長與全體師生的見證下，竣工典禮於1月23日透過布農族傳統[tauhuntuh立柱儀式，象徵祝禱照顧校內建物，再大的風雨、地震也不會倒塌，讓在這邊生活的師生都可以健康平安，並向週遭山林神靈虔敬感謝，對桃源國中各項重建工程的庇佑。 2024年7月強颱凱米重創桃源區，桃源國中首當其衝，大量土石流灌入校園，掩埋教室與學生揮汗練習的柔道場與綜合球場，損失慘重。2025年期間，面對頻繁的強降雨與地震考驗，重建之路充滿挑戰，每逢豪大雨侵襲，工程便須與時間賽跑，確保基礎結構不受破壞。 「我們不只是在蓋球場，是在重建孩子們的自信。」校長陳世明說，感謝高雄市政府、國教署、民間企業與國軍第八軍團五四工兵群在最艱難時刻的進駐。在歷經超過一年半的努力後，校園不僅清運了淤泥，更強化了防災韌性，在原有的傷痕上開出了堅韌的花朵。 這次竣工的重點包括老舊廁所全面翻新，桃源新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃源國中校園工程落成打造韌性校園新典範
[NOWnews今日新聞]走過凱米颱風的土石流陰霾，高雄市立桃源國中日前舉行「老舊廁所、組合屋汛期臨時多功能安置處與綜合球場整修」聯合竣工落成，以嶄新的面貌守護布農學子的夢想。竣工典禮透過布農族傳統「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙想摸大獎！ 專家曝「5撇步」 強運招財一把抓
尾牙想摸大獎！ 專家曝「5撇步」 強運招財一把抓EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
柴山猴子露天咖啡吧搶甜點 女遊客尖叫
柴山猴子露天咖啡吧搶甜點 女遊客尖叫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
明德水庫騎自行車遇獼猴 男子遭咬傷醫療費上萬元
台灣獮猴繁殖速度相當快，對農作物造成嚴重傷害，甚至傳出零星攻擊民眾事件！雖然獼猴已不列為保育類動物，但還是受野生動物保護法規範。苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單自行車騎士，遭台灣獼猴攻擊咬傷中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
龍千玉淚崩道歉「四哥不想看我哭」 揭曹西平生前最掛念這件事
資深藝人曹西平今（27日）日追思告別演唱會，「情歌天后」龍千玉和小俊上台致詞。一上台，龍千玉便忍不住情緒潰堤落淚，她哽咽向台下的四哥道歉：「對不起，他應該是不想看到我哭，但我難過無助時，他就是我的靠山，給我勇氣一直走下去，四哥讓我生命有了不一樣的命運。」自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
4歲女童多年便秘 醫解密先天性巨結腸症
4歲女童小芳多年便秘，每天上廁所都是一場硬仗，前往部立新營醫院求診，小兒科醫師張經旼檢查後確診為先天性的「巨結腸症」，解密後安排適當治療計畫與手術，女童終於能順利上廁所。小芳的媽媽表示，小芳從出生開始，上廁所就沒有順利過，長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因。因從小排便次數自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
沒小孩該滾？老闆發問卷逼員工「互投裁員名單」 辯稱：測試公司氣氛
職場竟變成了生存遊戲？義大利一家製造商近期引發軒然大波，該公司管理層竟在聖誕節期間發放問卷，要求員工「互投」選出應被解僱的同事。此舉被當地媒體形容為反烏托邦影集《魷魚遊戲》的現實翻版，引發工會與社會強烈譴責。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 75則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 164則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 148則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言