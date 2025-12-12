柴山獼猴搶網美包…香港人崩潰：「護照在裡面」！下落不明

記者簡榮良／高雄報導

弄丟護照理由太獵奇！高雄柴山獼猴搶食物已不稀奇，有網友PO出一段「劫財影片」，時間是昨（11）日下午，幾名遊客坐在一家海邊景觀咖啡廳用餐，早有戒心紛紛起身與獼猴保持距離；未料，獼猴看上香港女遊客的紅色皮包，身手矯健猛力一扯，背帶斷掉，叼走包包揚長而去，犯案過程不到幾秒鐘，女子尖叫嚇到花容失色。據悉，香港人的護照、證件、錢包都在裡面，至今下落不明。對此，警方表示，目前尚未接獲報案。

獼猴看上香港女遊客的紅色皮包，身手矯健猛力一扯，背帶斷掉，包包被叼走揚長而去，犯案過程不到幾秒鐘。（圖／翻攝自Threads @huangjoling）

依山傍水的網美咖啡廳，坐擁得天獨厚地裡位置，吸引許多遊客上門打卡拍照；沒意外，地主獼猴們也當成自家廚房闖。咖啡廳深受其害，一整籃雞蛋被咬破蛋液四濺是家常便飯，損失慘重，老闆也會告誡前來用餐的遊客小心獼猴，但總有時候防不慎防。

女網友PO出一段42秒影片，直呼「柴山的猴子好可怕！沒吃的也會搶」。畫面中幾組客人不欣賞美景了，改從座位起身緊抓手邊物品與獼猴四目相交，本以為獼猴會因為找不到吃的打消念頭離去；未料，其中一名香港遊客的側背皮包被牠看上眼，不費吹灰之力，順手搶走，背帶應聲斷裂，撒出一些物品，但最重要的護照、證件、錢包全都在裡面，獼猴叼著揚長而去不回頭，留下錯愕遊客。

獼猴叼著揚長而去不回頭，留下錯愕遊客。（圖／翻攝自Threads @huangjoling）

對此，警方表示，尚未接獲民眾報案或相關通報，將持續留意社群媒體訊息，若後續有人報案，將依程序協助當事人完成相關作業。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，現場飲料用玻璃杯裝，獼猴判斷帶不走、無法立即喝而放棄，但經過長期觀察，認為遊客背包裡應該有食物、糖果，充滿興趣而上前行搶，因此建議遊客將貴重背包緊抱胸前，減少被搶奪機率。

咖啡廳深受其害，一整籃雞蛋被咬破蛋液四濺，損失慘重，獼猴還會在遠處眺望犯案現場。（圖／龍哥提供）

至於外界疑惑是不是冬天食物少，獼猴才改搶皮包？林美吟說，以高雄來說，壽山有很多獼猴能吃的東西，尤其牠們是雜食性動物，除了主要的植物性食物如果實、葉片、嫩枝芽外，也包含昆蟲、蝸牛、鳥蛋等動物性食物，用以補充蛋白質。但總歸一句，人類食物添加物多，比較好吃。

