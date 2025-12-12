柴山獼猴進化？不理眼前飲料突搶香港遊客包包

有香港遊客到高雄柴山觀海咖啡廳賞景，身上只背了個小包包，卻遭到獼猴硬搶。（圖／@huangjoling threads授權）





有香港遊客到高雄柴山觀海咖啡廳賞景，身上只背了個小包包，卻遭到獼猴硬搶，把包包拉扯破走，裡面有錢和護照，女遊客驚嚇追趕氣的大罵，還好後來有找回包包，而目擊的民眾說明明沒提吃的東西也會被搶，而獼猴專家則說，經過長期觀察獼猴知道遊客背包裡可能也有吃的東西，所以才會行搶。

柴山觀海咖啡廳這裡雖然景緻絶美，但是和遊客一起觀海的還有台灣獼猴，這時就看這隻獼猴遊走在遊客間，大家都避讓著牠，獼猴對放在桌上的飲料沒興趣，卻走向穿紅衣的女遊客，繞到她背後硬拉下她的包包。

廣告 廣告

香港遊客：「啊XX。」

女遊客的包包被拉破，裡面的東西掉了出來，目擊的遊客說被搶的是香港來的遊客，錢和護照都在包包裡，明明遊客就沒有帶吃的東西，卻還遭到獼猴攻擊。

目擊遊客：「她跟我借一些工具要打猴子，沒有打到但是包包有追回來，想要追回來，你知道裡面有什麼東西，包包裡面聽說她的護照，信用卡有的沒有的。」

當地民眾：「所以牠只要看到袋子東西，牠都會搶對看到袋子的東西，或者是你揹著背包，牠也有可能覺得裡面有食物，牠都會來搶。」

而當地民眾說獼猴搶走東西，發現不能吃很快就會丟掉，被搶的遊客在附近找丟掉的東西，而獼猴專家則說目前雖然是冬季，山區食物仍充足，只是人類食物添加物多比較好吃，獼猴不搶飲料因為不易帶走，而過往的經驗讓牠們覺得隨身背包裡也有吃的東西。

獼猴專家林美吟：「以中山大學沿線柴山地方跟壽山動物園，因為牠們已經長期觀察說，遊客身上帶著背包裡面可能會有些食物糖果，所以牠們現在對這些東西是會有興趣的。」

所以民眾碰到獼猴，除了不提食物在手上外，身上如果有背包，最好放到胸前用雙手保護，降低被獼猴搶劫的風險。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

台灣人幽默！天空塔打燈「他→才是101」一票人秒懂

資金週轉需求攀升 證券商推「股票借貸」多元管道

獨家／「麗媽四季鍋」調漲！部分品項貴10塊 一鍋變190元

