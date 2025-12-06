「柴山達人」獨攀柴山失蹤17天！ 家屬心急找人

高雄市 / 綜合報導

高雄一位鄧姓男子因為常常爬柴山，被山友稱呼為柴山達人，但近日卻傳出他在上個月20日出門爬柴山後，卻遲遲未歸且失聯多日，他的親友們在社群PO文，說男子平時喜歡走小徑，不走木棧道常去鐘乳石洞，懇請廣大網友幫忙，找尋鄧姓男子的下落，警消獲報後，在昨（5）日集結入山搜救，但目前尚未尋獲。

男子一身輕便，背後還背著一個後背包，踏著輕快的步伐往前走，準備前往高雄柴山爬山，不過現在卻傳出他上山後，卻遲遲未歸。親友焦急在臉書社團PO文，說男子在上個月20日，把機車停在龍泉寺登山口後就失去音訊，手機也放在家裡，還說到他平時喜歡去鐘乳石洞探索，因為不常走木棧道，都是走小徑居多，至今已經失聯17天，親友心急如焚，懇請廣大網友幫幫忙找尋男子下落，眼尖山友發現，這名失蹤者，就是常爬柴山，被封為柴山達人的鄧姓男子。

廣告 廣告

高雄鼓山分局副所長盧至成說：「鼓山分局立即與消防局壽山國家公園警察隊，等單位於5日上午8時集結入山搜救，目前尚未尋獲被協尋人。」搜救人員說：「往下還有嗎。」頭帶工地安全帽開著頭燈，進入深不見底的洞穴，任何小細節都不放過，就怕錯過搜尋鄧姓男子的蛛絲馬跡。

高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長林益收說：「它(柴山)滿多區是屬於軍事管制區，所以無人機是禁航的，早上有分三組人馬，攜帶繩索還有一些相關的器具，去搜尋看看有沒有一些足跡，那他離開一般人走的那些步道，或是一般人熟悉的路徑，目前也是找不到他的軌跡。」警消持續深入洞穴與山徑搜尋，只盼能盡快找到鄧姓男子的下落，讓焦急的家屬能夠安心。

原始連結







更多華視新聞報導

陳其邁邀彭啓明柴山淨山 盼中央多多照顧高雄

高雄大雷雨！柴山階梯宛如瀑布 2騎士遭樹枝砸傷

獼猴大軍下山 颱風後高雄柴山.壽山頻傳搶食

