柴智屏斥F4變F3「很荒謬」 嘆朱孝天性格24年不變

柴智屏（右）與楊一展出席「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」。黃于珊攝



柴智屏今晚（12╱17）出席由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers，TAFAD）主辦的「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」，一手打造「F4」的她被問到朱孝天被獨漏巡演的風波時說：「我有在維基百科上面看到寫2025年F4朱孝天退團了，我認為這是很荒謬的，因為他們曾經是F4的角色，這件事情是毋庸置疑的。」

廣告 廣告

「F4」2001年從《流星花園》暴紅至今，柴智屏說：「從播出到現在，F4從來就不是一個團體，他是因為神尾葉子老師的日本漫畫所延伸出來的4個角色，再加上所謂的團體應該是有志一同的為了一個目標或者一個理想往前走，所以我覺得就算是現在朱孝天沒有接受到五月天或相信音樂的邀約，而沒有形成F4同台的畫面，朱孝天是當年F4的成員之一，這件事情是永遠不可能改變的」。當看到F4被寫變F3時，她不忍地說：「這是對原漫畫老師的作者蠻不尊重的一個說法。」

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會即將展開。相信音樂提供

言承旭、吳建豪、周渝民12月5日與周杰倫、「五月天」阿信推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，3人與阿信12月19、20、21、22日將在上海展開「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，被獨漏的朱孝天12月8日透過影片談及「被退出」的內幕，槓上相信音樂，柴智屏被問3帥誰最有機會當和事佬？她直言：「我覺得也許他們有1、2次沒有一個好的工作機會，我認為阿信跟五月天邀請他們重新帶動、讓觀眾有一個美好的回憶，這是非常棒的一件事情，我當初看到大巨蛋F4重聚在一起，我也蠻感謝、蠻開心也蠻感動的。」

不過柴智屏也說：「我覺得他們4個人從來也不是1天到晚相處在一起的，也沒有什麼和不和事佬，我是認為有1天他們想聚在一起，不管吃飯、不管要上台、不管要演戲，這都是有可能性的，不需要用一個團體的名義去捆綁他們」。

朱孝天親上火線還原「被退出F4」始末。翻攝朱孝天微博

朱孝天常在直播「暢所欲言」，柴智屏笑説：「我在2001年認識的朱孝天，他性格到現在是沒有什麼太大的改變，他就是1個比較不太世故的大男孩，所以的確我覺得他有一點衝動，如果當初有答應人家的邀約要上台，但是自己又想直播講什麼共同的行程，這也對邀約者跟對其他3個人蠻不尊重，但因為他的性格以前到現在都差不多，所以也不覺得奇怪。」

至於是否會出手撮合F4？柴智屏直言：「我沒有這個打算耶！因為我跟他們4個都很熟悉，以前一起在《流星花園》工作，包括帶他們出去演出或者是演唱會都是因為這部戲而擴展出來的一些活動，所以我覺得在那個時候我們大家已經有過一個很美好的回憶了。」她也坦言這些年來有很多人請她促成F4接活動，但她說：「以我對他們4個的了解，不是錢的問題，是他們4個人一直都沒有一個共同的目標跟想法讓他們4個往前走。」

更多太報報導

江宏傑認與粿粿「比較少聯絡」 祝福李玉璽：遇到對的人

柯佳嬿「多重人格」虐戀曾敬驊 網讚：定制的金鐘影后入場券

李玉璽、許允樂「我們結婚了」 甜蜜允諾：一起變老