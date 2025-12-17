柴智屏稱F4從不是團體！談朱孝天暴雷認不意外 「他是不太世故的大男孩」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

男星朱孝天與F4拆夥的話題持續延燒，而身為當年電視劇《流星花園》推手的柴智屏今（17）日出席2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴也談起此事，她認為，朱孝天本就是個不太世故的大男孩，「我覺得他有一點衝動。」

柴智屏今（17）日出席2025 TAFAD GALA談到朱孝天。（圖／黃鈺晴攝）

製作人柴智屏認為，從一開始就不該用「團體」來看待F4，「從流星花園2001年播出到在F4，從來就不是一個團體，他是因為神尾葉子老師的日本漫畫所延伸出來的4個角色。」雖然自己看到他們有機會同台也很開心、很感動，但不代表他們一定要被綁在一起。

廣告 廣告

至於朱孝天頻頻在直播中暴雷，柴智屏則直言：「他的性格到現在，我認為是沒有什麼太大的改變，他就是一個比較不太世故大男孩，所以我覺得他有一點衝動。」接著表示，若當初朱孝天有當初有答應對方的邀約上台，但在直播時又透露共同行程，對其他三個人其實滿不尊重的，而她也說：「因為他的性格以前到現在都差不多，所以也不覺得奇怪。」





更多FTNN新聞網報導

朱孝天嫌F4〈流星雨〉不好聽！張震嶽發文開酸 「脫隊的F1」

朱孝天打臉老婆！否認為F4減重15公斤 親曝真相：消停一下吧

朱孝天缺席F4！發聲明控訴「遭單方面切割」 知名網紅直言像「釘子戶」：不見得要你

