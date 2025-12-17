柴智屏認識朱孝天24年「他一直都是這樣」 認為1行為對邀約者、F3不尊重

TAFAD時尚活動。潘佳琪攝

朱孝天近期因在網路上的言論引發討論，被外界質疑性格過於衝動。 曾與他共事多年的柴智屏對此表示，她自 2001 年認識朱孝天以來，對方的性格至今都沒有太大的改變，本質上一直是一個比較不太世故的大男孩。

直言直播談行程行為不妥

談到朱孝天近期的爭議行為，柴智屏坦言的確感覺他有些衝動。 她特別提到，如果已經答應了別人的上台邀約，卻又在直播中議論共同行程的事情，這種做法對於邀約單位以及其他三位成員來說，確實是一種不太尊重的狀況。 不過她也苦笑表示，因為朱孝天的性格從以前到現在都差不多，所以她對此並不感到奇怪。

誰能當和事佬？柴姐這麼看

當被問及 F4 另外三位成員中，誰有機會擔任朱孝天與外界之間或是成員間的和事佬時，柴智屏坦言「不知道」。 但她提到，五月天阿信邀請他們重聚的舉動非常棒，能帶動演員給觀眾美好的回憶。 她回憶當初看到大巨蛋 F4 重聚的畫面時，內心其實感到非常感謝且感動。

強調成員間並無不合

柴智屏補充，這四個人平時並非天天相處在一起，因此不存在所謂合不合適的問題。 她認為，未來如果他們四人想聚在一起吃飯、上台或演戲，都仍具備可能性。 現階段她更傾向尊重每個人的狀態，而非強行推動合體計畫。

