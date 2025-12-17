柴智屏談朱孝天「太衝動！」稱F4從來就不是團體：很荒謬

楊一展、柴智屏出席時尚活動。（圖／讀者提供）

藝人朱孝天日前多次發表爭議言論，直接和相信音樂撕破臉，不願再和言承旭、吳建豪、周渝民合體。對此，偶像劇教母，同時也是在《流星花園》促成F4的推手柴智屏，今（17日）出席活動受訪認為，朱孝天退出F4的說法很荒謬。

製作人柴智屏17日出席圓山飯店舉辦的TAFAD GALA纖光盛宴，被問到F4合體，對於朱孝天直播大砲發言一事，她坦言，「我覺得他有一點衝動。」自2001年認識朱孝天以來，他的性格都沒有太大的改變，「就是一個滿不太世故的大男孩。」

不過她也為朱孝天說話，並表示從一開始就不該用「團體」來看待F4，「從流星花園2001年播出到在F4，從來就不是一個團體，他是因為神尾葉子老師的日本漫畫所延伸出來的4個角色。」稱在維基百科看到「朱孝天退團」的說法很荒謬。

雖然柴智屏看到他們有機會同台很開心、很感動，帶她也坦言，這幾年也很多人問她，願不願意當促成F4合體的推手，她搖頭說從沒這個打算，因為以前帶他們演出，都是因為《流星花園》拓展的活動，「我對他們的了解，他們缺的從來不是錢，是沒有共同的目標和想法，讓他們4個往前走。」確實這番話和周渝民之前受訪所說的一樣，當時他稱「有好玩的事才要合體」。

