柴智屏談「F4變F3」是對漫畫原作老師「不尊重」 覺得「朱孝天退團」很荒謬

針對近期 F4 傳出缺漏成員改以 F3 形式合體的新聞，偶像劇教母柴智屏受訪時直言，看到網路上寫著「2025 年朱孝天退團」的說法感到非常荒謬。 她強調，F4 既然是因為《流星花園》這部改編自日本漫畫的作品而產生的角色，朱孝天作為當年的成員之一，這份事實是永遠不可能被改變的。

F4並非傳統意義上的團體

柴智屏指出，從 2001 年《流星花園》播出至今，F4 從來就不是一個傳統意義上的團體。 她解釋，F4 是由神尾葉子老師的漫畫延伸出來的四個角色，而團體通常是為了集體目標或理想而存在。 因此，她認為當他們是以角色身份存在時，並不具備一般團體的性質。

引用包青天七俠五義為例

為了說明成員不可分割性，柴智屏引用《包青天》中的「七俠五義」做比喻。 她認為，如果扮演這些角色的演員去參加秀場演出，少了一兩個人，也不會因此改名為「七俠三義」。 她直言，將「F4 變成 F3」的說法，是對原漫畫作者老師極不尊重的一種表現。

暫無促成四人重合的打算

對於外界期待看到四人重合，柴智屏表示目前沒有相關打算。 她透露，過去雖然有很多人前來洽詢促成活動，但這並非金錢問題。 據她觀察，這四個人一直以來都沒有一個共同的目標與想法讓他們聚在一起，因此她認為不需要刻意用團體的名義來綑綁他們的活動。

