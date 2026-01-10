柴林腳基金會溫馨夢想家 啟用

財團法人柴林腳教育基金會為持續深化社區長者照顧服務，於十日上午在嘉義縣溪口鄉柴林村舉辦「溫馨夢想家」揭牌啟用典禮。縣長翁章梁親至現場祝賀，並與溪口鄉孫維聰鄉長、多位地方議員與在地長輩共同見證。翁縣長肯定基金會長期投入社區、守護長輩的用心與行動力，並表示夢想家的啟用，不僅提升溪口鄉長者服務量能，也為高齡友善社區樹立典範，期盼未來能持續推動公私協力，讓長輩在地安老、健康樂活，在「嘉」好自在。

柴林腳教育基金會深耕地方多年，自民國一百年由執行長王崑成自發性開辦老人食堂起，逐步整合家族與社會資源，於一○一年投入八百五十萬元整建荒廢四十餘年的百年祖厝，並於一○三年正式成立基金會，以柴林腳王家古厝為據點，持續提供長輩關懷與多元社區服務。基金會目前提供社區照顧關懷據點暨巷弄長照站（社照C）、失智關懷據點、長照交通接送及營養餐飲服務，並承辦溪口鄉樂齡學習中心。自一一三年起更推出創新服務方案「三三三溫馨同樂會」，在每三個月的第三週的禮拜三舉辦社區同樂會，促進長輩與家屬、社區居民的跨世代共融，榮獲台灣真英雄獎、社區金點獎等多項全國性殊榮。