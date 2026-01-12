柴林腳教育基金會「溫馨夢想家」揭牌
(記者廖建智嘉縣報導)
財團法人柴林腳教育基金會（10）日上午於嘉義縣溪口鄉柴林村舉辦「溫馨夢想家」揭牌啟用典禮，象徵在地高齡服務再添重要里程碑。嘉義縣長翁章梁親自出席祝賀，並與溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、江志明等貴賓，以及社區長輩共同見證園區正式啟用。
柴林腳教育基金會深耕地方多年，早年創辦「老人食堂」，為在地長者提供穩定溫飽的餐飲服務，目前每年供餐量已達6萬人次，每日製作逾300份餐盒，成為社區重要的長者支持力量。除餐飲服務外，基金會亦以王家古厝為據點，設置社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、失智關懷據點，並提供長照交通接送及營養餐飲服務，同時承辦溪口鄉樂齡學習中心，持續推動長者關懷與社區照顧工作。
為改善社區長者學習活動場域，打造更安全、舒適且多元的使用環境，王氏家族攜手社會善心人士共同募資約3,000萬元興建「溫馨夢想家」園區。一樓規劃為多功能長者活動空間，二樓設置樂齡健身房，提供專業指導協助長者強化肌力、延緩身體衰弱；三、四樓未來將規劃作為長者照護相關場域，整體園區結合學習、活動與照顧功能，營造友善且完善的高齡生活環境。
基金會執行長王崑成表示，在滿足長者飲食需求之餘，更期盼進一步守護長輩健康。透過完善的運動與活動空間，協助長者維持肌力與行動力，降低未來臥床風險，進而減少醫療資源負擔，讓長輩能在熟悉的社區中安心生活、在地共老。
翁章梁縣長致詞時肯定王氏家族長期回饋鄉里、投入公益的精神，為社區注入穩定且溫暖的照顧力量。
縣府社會局表示，因應高齡化社會趨勢，嘉義縣持續推動社區式長者照顧服務，目前溪口鄉14個村落已全面設置社區式服務據點，布建率達100%。「溫馨夢想家」啟用將進一步強化在地照顧網絡，實踐長照3.0「營造共生社區」的目標，讓長者能在社區中安心生活、彼此支持。
