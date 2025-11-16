柴油價格調降0.2元 汽油價不調整

台灣中油宣布，將自今（十七）日凌晨零時起，調降柴油價格○．二元，汽油價格則不調整，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿七．一元、九五無鉛汽油每公升二八．六元、九八無鉛汽油每公升三○．六元、超級柴油每公升二五．五元。台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降○．二元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，一一四年累計至十月底止，台灣中油共吸收六四．二九億元。