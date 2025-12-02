柴油碎片疑似汙染源 清查工廠比對

基隆河日前疑似遭到油汙染導致基隆市部分區域供水受到影響，環保局在事發當天立即採取水樣送交實驗室檢驗。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆河日前疑以遭到油汙染，導致基隆市信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區供水受到影響，許多民眾陸陸續續反映家中自來水飄出一股油味，環保局長馬仲豪二日指出警方調閱監視器發現一些可疑車輛，目前正針對可疑的車輛以及沿岸工廠進行清查並採樣比對。

馬仲豪表示，此次水公司汙染案件從事發當天開始持續對新山水庫、淨水場採樣檢測，目 前檢測報告還沒有出來，對於這次汙染範圍會這麼廣，讓基隆好幾個行政區都受到油氣汙染影響水質，希望自來水公司要對外完整說明。

台水公司總經理李丁來在立院專案報告中指出，初步檢測汙染源疑「柴油碎片」的說法，馬仲豪說，市府對於汙染源都已採樣送交實驗室檢驗，將以相對高規格、最嚴謹的態度進行，在相關結果出來後再向社會大眾報告；而在事件發生後警方調閱監視器時發現有一些可疑車輛，目前也正在對可疑車輛以及可能排放的工廠進行清查。