柴油車主注意！ 明起汽油調降0.2元、柴油「調漲0.3元」

台灣中油宣布，自9日起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元。（圖／報系資料照）

台灣中油公司今（8）日宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.9元。

美國和伊朗6日在阿曼舉行的間接談判結束，伊朗稱美伊核談判有好的開始，市場認為這未能降低兩國爆發軍事衝突的風險，推升避險情緒，6日國際油價上漲，扭轉稍早跌勢。布蘭特原油期貨上漲0.50美元至每桶68.05美元，漲幅0.74％；美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.26美元至每桶63.55美元，漲幅0.41％。

美伊會談甫結束，川普隨即簽署行政命令，對與伊朗有貿易往來國家課徵懲罰性關稅。川普也警告，在任何協議下，伊朗都不准擁有核武，如果不與美國達成協議後果將非常嚴重。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元)）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約 0.14 億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。

