柴油車主注意！ 明起汽油調降0.2元、柴油「調漲0.3元」
台灣中油公司今（8）日宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。
台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.9元。
美國和伊朗6日在阿曼舉行的間接談判結束，伊朗稱美伊核談判有好的開始，市場認為這未能降低兩國爆發軍事衝突的風險，推升避險情緒，6日國際油價上漲，扭轉稍早跌勢。布蘭特原油期貨上漲0.50美元至每桶68.05美元，漲幅0.74％；美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.26美元至每桶63.55美元，漲幅0.41％。
美伊會談甫結束，川普隨即簽署行政命令，對與伊朗有貿易往來國家課徵懲罰性關稅。川普也警告，在任何協議下，伊朗都不准擁有核武，如果不與美國達成協議後果將非常嚴重。
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元)）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約 0.14 億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
攜美光切入HBM供應鏈報喜！大摩提升「這檔晶圓代工大廠」目標價上看88元 獲外資出手狂敲逾4萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（6）日開低震盪，在權值股王台積電（2330）翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,782.92點，雖失守32000...
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭 再撒15億搶進中鋼7.2萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
鈣鈦礦太陽能電池有搞頭！8檔受惠股一次看 「這家1利多」5天瘋漲45%
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導鈣鈦礦太陽能電池（PerovskiteSolarCells,PSCs）的低溫製程、高轉換效率等技術革命，正在改寫全球太陽能產業，今明兩年將是商...
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
巴菲特好眼光！波克夏投資日本五大商社 大賺兩倍
巴隆周刊 (Barron’s) 報導，波克夏 (BRK.B-US) 在 Covid-19 疫情後最棒的投資就是日本五大商社，今年來隨日股大漲，波克夏持股價值從 2019 年開始投資的 138 億美元，到最近已經逼近 400 億美元，足足翻漲兩倍。 五大商社今年股價全面上漲
外資續砍台積電當神隊友 台股挺住上演V轉/19兆AI軍備戰開打 市場想問「何時回本」/日月光強彈吸金 力積電撐記憶體人氣｜Yahoo財經掃描
Alphabet上修AI資本支出、引爆市場對「燒錢換成長」的疑慮，資金轉趨保守，加上比特幣急挫、貴金屬再現劇烈震盪，拖累美股四大指數同步走弱；道瓊下跌1.20%、那斯達克下跌1.59%、標普500指數下跌1.23%、費城半導體指數小跌0.06%，科技股賣壓下亞馬遜、微軟等AI權值股承壓，輝達也回落，而台積電ADR則逆勢上漲1.53%，意外成盤面亮點。 亞股方面漲跌互見，日股上漲0.81%，韓股則下挫1.44%，指數仍守在5千點大關以上；港股下跌1.16%，上證指數小跌0.25%，區域市場氣氛偏保守。 回到台股，加權指數終場小跌18.35點、收31,782.92點，成交金額6,780.75億元，周線止步連六紅翻黑；權王台積電(2330)逆勢走揚15元、收1,780元成「神隊友」穩盤，資金轉向具題材與避風港屬性個股，權值股日月光投控(3711)、台達電(2308)等相對抗跌走強，記憶體與面板族群交易也維持熱度，凸顯多空激戰下的輪動格局。
黃仁勳一席話 輝達回神飆近8% 單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (6 日) 股價勁揚近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
台塑四寶1月營收一表看！南亞年增11%最猛 台塑化年減逾1成
台塑四寶今（6）日公布今年1月營收，其中南亞（1303）受惠於AI及周邊需求強勁，元月營收年增11.8%最為強勁，台化（1326）與去年同期相比也呈現增加；台塑化（6505）則受到煉油事業與烯烴事業拖累，年減逾1成、台塑（1301）略持平。
台積電翻紅撐盤守月線！這檔受惠記憶體漲價 年增衝高600％「炸343億成交額」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股封關倒數，加上比特幣慘跌，加權指數今（6）日開低走低，所幸在權值股王台積電翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,...
美股首度站上50000點大關！4大指數全收紅 川普發文：祝賀美國
美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，上演大反彈行情，道瓊工業指數首度站上50000點大關，四大指數全收紅。美國總統川普也在社群平台發文「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」
首季配息未降反升！國家隊急搶00878破2千張 再砸2.28億緊抱「不配息的0050」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場跌488.54點，收31,801.27點，跌幅1.51%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股買超上市ETF方面，擁...
華邦電1月營收創新高！年增94.16%首破百億元大關 今、明年產能均被預訂
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告1月營收為117.78億元，年增94.16%，月增20.55%，首破百億元大關，並創下單月歷史...
蘇威元：正淩加速研發矽光子1.6T 業績三劍齊發挑戰新高
論壇中心／綜合報導輝達執行長黃仁勳再度訪台，不僅親自參與尾牙與供應鏈聚餐，更宣示2026年將是「非常關鍵的一年」，正式啟動 Rubin 世代量產布局。這股 AI 風潮正從伺服器組裝向光通訊、高階連接器等關鍵零組件延伸。分析師蘇威元在《財經週日趴》節目中指出，隨著LUMENTUM大漲帶動全球矽光子概念股走強，台廠有一檔被低估的黑馬值得關注，毛利率高達40.72%，2025前三季獲利已超越2024全年。蘇威元表示，輝達與思科合作矽光子技術，而思科第二大代工廠就是智邦，從這條供應鏈可以找到台廠聯動密碼。他特別點名正淩科技，這家公司第一大客戶是輝達旗下InfiniBand，第二大客戶正是智邦，兩大客戶都與矽光子產業緊密相關。隨著人形機器人與高階自動化設備逐步成形，正淩已提前布局高可靠度與模組化連接方案並即將於2026年投入量產；在通訊雲端市場方面，正淩將受惠於印度5G建設所帶動的通訊需求，並積極投入1.6T高速資料傳輸應用(Connect)，散熱應用關鍵組件(Cooling)，以及電機整合(Control)，對應下一世代資料中心升級趨勢。在無人機與地面系統方面，公司透過與學術單位共建高頻實驗室
日廠漲價潮來襲 陳建全：這檔本益比15倍握25億獲利密碼
論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在
幣圈大逃殺！比特幣五個月崩跌5成 單日近60萬人爆倉 專家看法出爐
比特幣5日摜破7萬美元，6日盤中最低來到60,074.8美元後，低檔買盤隨即進場承接，盤中急拉反攻，最高回升至65,560.96美元。根據CoinGlass統計，過去24小時內全球共有將近60萬名投資人遭到爆倉，清算金額超過26億美元。「金融派大星」、台灣金融科技協會理事温宏駿受訪時坦言，「這麼急的下跌速度在過去很罕見」，比特幣從1月以來短短一個月內，就從9萬多美元一路滑落到6萬美元附近，若以去年10月高點12萬美元計算，回檔幅度已五成，整體走勢也呈現連續數月走跌的熊市格局。
15檔面面俱到 開紅盤領攻
距金蛇農曆年封關僅剩三個交易日，台股6日再度面臨月線保衛戰。法人建議，投資操作回歸基本面、看長不看短，聚焦元月營收繳出雙增佳績、外資單周逆勢買超，搭配股價仍守在月線之上的基本、籌碼、技術三面俱到股，計有旺宏、景碩、雙鴻等15檔，有望於下周封關前穩盤、領漲金馬開紅盤。
逢低布局CoWoS、CCL 報告一次看
美股財報季，微軟雲端增速趨緩引AI疑慮，科技股短線承壓。但野村投信強調，AI基本面仍佳，巨頭持續擴大資本支出，長期成長動能不變。資金轉向CoWoS、CCL、記憶體等「缺貨漲價」AI概念股，及重電、塑膠等傳產族群。建議採主動式ETF，佈局AI剛性需求與傳產輪動，掌握產業典範轉移契機。