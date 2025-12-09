柴油車排氣定期檢驗實施近2年 嘉市定檢率100%

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】環境部113年起開始實施柴油車排氣定期檢驗，經定檢、民眾檢舉、目視判煙及路邊攔檢不合格車輛，自完成改善次年起須連續2年接受每年1次的排氣定檢，若未依限期完成檢測或逾期未改善者將依空氣污染防制法告發。依據環境部統計資料，柴油車排氣定期檢驗實施近2年，嘉市定檢率為100%。

依據環境部統計資料，全國柴油車平均排氣定檢率113年為78%，而嘉義市定檢率達100%，今(114)年至11月底定檢率亦有98.4%，顯示車主已提升對於車況維護的重視，柴油車排氣定期檢驗不僅有助於改善柴油車的排煙情況，更使污染車輛的追蹤與管理更為全面，對於提升空氣品質產生正面影響。

為減少柴油車污染排放對空氣品質影響，嘉義市持續透過劃設空氣品質維護區、路邊攔檢、鼓勵老舊車輛汰舊換新與調修補助、落實保檢合一、大型車隊管理、針對5年以上未有檢驗紀錄車輛通知到檢等多項措施，促成該市排煙檢測站近5年檢測平均不透光率自110年0.51m-1降至今(114)年11月0.37m-1改善27.5%，顯示車輛排煙狀況整體改善。並推動自主管理標章提升車主定期保養維護觀念，今年至11月已有2,611輛取得標章，而目前仍在有效期限內的自主管理標章亦共計2,768輛，其中優級以上標章更高達98.9%。

嘉義市政府環境保護局提醒，車主如收到柴油車定期檢驗通知，務必於行車執照原發照月份的前後1個月內完成檢驗，如超過檢驗期限未完成檢驗，將依空氣污染防制法第 80 條處汽車所有人新臺幣500元以上15,000元以下罰鍰。該局也鼓勵車主每年主動至檢測站進行排氣檢驗，了解車輛排煙狀況並適時維修改善，不僅可延長車輛使用期限，也能為維護空氣品質貢獻一份心力。