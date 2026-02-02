柴油車、老舊機車注意！ 新北焚化廠空品維護區上路

《圖說》機車路邊攔查。〈環保局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市環保局持續強化空氣品質管理，公告劃設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，自2月1日起正式上路。管制範圍涵蓋焚化廠廠區及其出入口道路，採全時段智慧監控，禁止未完成排煙檢測的柴油車及未完成排氣定檢的燃油機車進入，以加強移動污染源管制，改善焚化廠周邊空氣品質，守護市民健康。

環保局長程大維表示，垃圾清運車輛與民眾日常生活密切相關，焚化廠周邊柴油車輛進出頻繁，若老舊車輛排放黑煙，將對空氣品質造成影響。新北市自108年起，已針對八里、樹林、新店三座焚化廠實施清運車輛門禁管制，成功促使部分老舊柴油車汰換報廢。以一輛第三期老舊柴油車為例，報廢後每年可減少約41公斤PM2.5及765公斤氮氧化物（NOx）排放，具明顯減污成效。

廣告 廣告

《圖說》柴油車路邊攔查。〈環保局提供〉

他說，今年進一步將樹林及新店垃圾焚化廠正式劃設為空氣品質維護區，透過制度化管制，促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高污染老舊車輛，從源頭擴大污染防制成效。

程大維指出，依規定，出廠滿五年且於稽查日前一年內未取得排煙檢驗合格紀錄的柴油大客（貨）車，以及出廠五年以上且未完成當年度排氣定期檢驗的燃油機車，若進入空品維護區，將依《空氣污染防制法》處罰，最高可裁罰新臺幣6萬元，並可命其限期改善，未改善者得按次連續處罰。

《圖說》新店焚化廠管制範圍。〈環保局提供〉

他進一步說明，空品維護區採全時段管制，但已取得有效期限內自主管理標章的車輛、出廠五年內的柴油大客（貨）車、當年度完成排氣定檢的燃油機車，以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准的必要車輛，得依規定不受管制，以兼顧空氣品質改善與實務運作需求。

《圖說》樹林焚化廠管制範圍。〈環保局提供〉

此外，柴油車業者應及早完成排煙檢測並取得自主管理標章，機車車主也應依規定定期完成排氣檢驗，避免違規受罰。未來新北市將持續檢討管制成效，逐步擴大空氣品質維護區範圍與對象，打造清新宜居的城市環境。