柴燒工藝走入社區 恩主公慈善會推三週課程展傳統藝術之美

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為推廣陶土柴燒文化並提升民眾對傳統工藝的認識，雲林縣恩主公慈善會自11月起推出為期三週的《柴燒課程》，由長期深耕陶藝創作的林昆輝理事長親自授課。此次課程自規劃便極受矚目，林理事長更主動提出全程不收講師費，以實際行動回饋社會，吸引多位陶藝愛好者踴躍報名參與。

課程共安排三堂，從陶土基礎手作、器型塑造到柴燒美學與創作理念，逐步帶領學員體驗傳統柴燒工藝的獨特技法與藝術魅力，也讓學員在實作與欣賞之間深入理解柴燒背後的工藝精神。第三堂課於11月23日（星期日）下午13時30分至15時30分在恩主公慈善會會館進行，作為本期課程的完結篇。

隨著課程圓滿結束，恩主公慈善會於11月23日下午舉辦結業式，展示學員三週以來的創作成果，作品兼具個人風格與柴燒美學，展現首次接觸柴燒創作的熱情與成長。主辦單位也特別感謝林昆輝理事長的無私奉獻，讓社區民眾得以接觸陶藝文化並激發創作能量。

結業式現場亦加入文化融合的新意象，結合陶藝與茶藝，由慈濟茶道班以茶會友，在現場泡茶分享，以茶香迎賓，讓參與者在欣賞作品之餘也能品味茶韻的溫潤雅致。同時安排薩克斯風現場演奏，營造悠閒的假日下午茶氛圍，使整場活動更加豐富且富文化層次。

雲林縣恩主公慈善會理事長顏忠義表示，慈善會秉持恩主公關聖帝君的教化精神，致力推動社區關懷與文化傳承。此次柴燒課程不僅讓傳統工藝在地扎根，也象徵宗教文化結合藝術教育的創新可能。期盼未來持續推出更多元的文化活動，成為宗教、文化與教育傳承的典範。

當日與會貴賓包括立委張嘉郡、縣長秘書、縣議員黃勝志秘書、雲林縣濁水溪書畫學會理事長王寶雅及多位理事、雲林縣藝文學會理事長詹玉蓮，以及恩主公慈善會總幹事與會務人員，齊聚共襄盛舉，為本次文化推廣活動增添光彩。

