柴犬大軍出沒！四隻小狗拍照「排排站」可愛模樣融化人心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日本一位飼主家中飼養的四隻柴犬，因「拍照時永遠有人搶鏡頭」的逗趣畫面在網路上掀起關注，其中一隻白柴特別具有明星氣場，每次拍照都堅持以獨特姿勢亮相，彷彿天生自帶主角光環，讓許多網友笑稱牠是「柴犬界的C位擔當」。

這名飼主經常在社群平台上分享自家四隻柴犬的日常，牠們分別是赤柴「Sasha」、白柴「Hina」、黑柴「Kikko」與「Momo」，雖然狗狗的毛色各異，行為也都充滿著自我風格，但每次替牠們集體拍照時，四隻柴犬總會乖乖地排成一列。

廣告 廣告

然而事情並沒有這麼簡單，只要當飼主的鏡頭一對準，其中一隻白柴「Hina」便會立刻進入「個人模式」，牠不是歪頭就是抬起下巴，有時甚至擺出夾腳、挺胸或突然側身的動作，與其他三隻乖乖站好的柴犬形成鮮明對比。

赤柴「Sasha」、白柴「Hina」、黑柴「Kikko」與「Momo」牠們從小的感情就非常好

(示意圖/Unsplash)

這個逗趣的畫面仿佛重現幼稚園大合照時，那位永遠搶著站第一排中央，還會自己擺Pose的小朋友，讓飼主哭笑不得，久而久之，其他三隻柴犬似乎也默默接受了這個事實，每次拍照都任由「Hina」成為整張照片最亮眼的存在。

四隻小柴犬的可愛互動曝光後，立即吸引大量網友留言按讚，不少人紛紛笑翻表示「牠們也太乖巧」、「 Hina根本是天生藝人」、「一個團體內有C位好像也很正常」、「另外三隻看起來早就習慣了」，而更多飼主也分享自家毛還在拍照時的亂入和搶鏡，認為正是這些出其不意的小動作，讓人每天都能被毛孩們逗得心情大好。