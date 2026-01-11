柴犬暴衝撕咬…3歲女童虎口「血沿齒痕流」！母心碎吶喊聲喚飼主嘲笑

記者簡榮良／高雄報導

出門好好的，負傷回家！一名媽媽指控昨（10）日上午11時許，帶著3歲女兒前往高雄鳳山區國泰花市逛街，行經一處柱子，上頭用牽繩綁住的柴犬突然失控暴衝，緊咬女兒的虎口，鮮血沿著齒痕不斷滲出，狗叫聲交雜哭聲，媽媽慌了，聲嘶力竭尋找飼主，對方這才從咖啡店不疾不徐走出來，沒有一句道歉，僅說：「醫藥費多少再跟我拿」，態度嘲笑、冷淡似乎說明是累犯。警方表示，女童母親已對飼主提告過失傷害罪。

3歲女兒的小手虎口被柴犬咬破一個大洞，飼主卻漠不關心。（圖／翻攝畫面）

週末帶著女兒到台糖鳳山花市逛街，怎麼也沒想不到就此身陷危機。媽媽控訴，花市內一根柱子上頭用牽繩綁著一隻柴犬，女兒行經慘遭一口咬住，牙齒已深嵌小手虎口，就怕再晚一步，整隻手都不保，不斷心碎吶喊尋找飼主解圍，喊了一段時間，49歲鄭姓飼主才從咖啡廳緩緩走出來，全程沒有道歉，只丟了一句：「去看醫生，醫藥費多少再跟我拿」，冷淡伴隨嘲笑的反應有違常理，令媽媽難以接受。

廣告 廣告

媽媽焦頭爛額尋求協助，主辦單位台糖辦公室是卻回應「不關他們的事」，只幫忙聯絡攤位招商人員；找上招商人員同樣吃閉門羹，要家屬自行與攤商處理「要提告也沒關係」。直到報警提告，鄭姓飼主才主動聯繫商討賠償，女童母親要求和解金1萬元，飼主認為小題大作，砍半只願意付5000元，協調破局，媽媽將過程PO網，強調3歲女兒很怕狗，根本不敢逗弄，只是單純路過，提醒其他家長，別再成為下個血盆口的受害者。

貼文一出釣出一票苦主，有鄰居表示，自己曾經也是受害者，當時狗沒綁住，有向台糖管理處反映，但也就一副跟他們無關的樣子，柴犬有攻擊人及狗的傾向，但是店家長期放任不管，已經是常態。

對此，鳳山分局表示，10日上午11時許獲報在鳳山區國泰花市有民眾遭犬隻咬傷情事，員警到場了解為一女童跟家人逛花市時，突被一柴犬咬傷，導致其右手背破開放性傷口，陳姓家屬對柴犬飼主鄭男（49歲）提出告訴，全案詢後依過失傷害罪函請高雄地檢署偵辦。

更多三立新聞網報導

高官「上帝視角」翻名冊性侵少女…黑洞恐再擴大？監察委員出手了

再普發6000元！嘉義市136處領取地點、時間曝光

4秒撞臨停…翻肚燒成火球畫面曝！肇事者噴1殘渣 警方建請聲押

北市驚傳瓦斯外洩！延三夜市封路200公尺…攤商被迫停業現況曝

