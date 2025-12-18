柴犬無辜受虐！仇日中國外交狂攻逼選邊 「捷克珍奶店」聲援台灣遭小粉紅刷負評霸凌

中國一名寵物美容師分享工作影片，因對柴犬動作粗暴、言語引發爭議，畫面曝光後在中日網路掀起熱議，動物保護與情緒對立成焦點。（示意圖，非當事柴犬/pexels）

中日關係持續緊張之際，一段中國寵物美容師的工作影片意外在網路掀起巨大爭議。影片中，一名擁有大量粉絲的美容師在替柴犬進行美容時，出現多次粗暴對待動作，並搭配帶有強烈仇日意味的言語，引發外界質疑是否將政治情緒轉嫁到無辜動物身上。

不僅如此，就連捷克一間手搖店也因堅持用台灣原料製作珍奶、力挺台灣，遭到小粉紅霸凌；中國外交官王毅也遭傳出要求東協成員國選邊站。

寵物美容變「政治情緒宣洩」？柴犬遭粗暴對待畫面曝光

從網路流傳的影片可見，該名中國寵物美容師在操作過程中，對柴犬動作明顯粗魯，包含壓制身體、拉扯、用力固定頭部等行為，狗狗不時發出哀號聲。

廣告 廣告

「你神經錯亂了啊，你以為還在你那個國家裡面呢，那個國家已經投降了你知道嗎，一點都不識時務，跟你那個祖祖輩輩一個死樣子。」更引發爭議的是，影片中搭配的言語多次出現影射日本、帶有仇恨與嘲諷意味的說法，被不少網友解讀為將國族情緒發洩在無辜動物身上。

為何引爆日網怒火？「柴犬」成爭議關鍵字

由於柴犬被視為具有代表性的日本犬種，相關畫面迅速在日本社群平台擴散，不少日本網友直言「難以觀看」「感到恐懼」，也有人呼籲應正視動物保護問題，甚至要求限制柴犬出口至中國。事件也讓「柴犬」「寵物美容虐待」等關鍵字短時間內衝上搜尋熱度。

政治氛圍升溫 網路事件被放大檢視

這起爭議發生的時間點，正值中國對外關係緊繃。中國外交部長王毅近期頻繁與多國外交官會晤，針對涉台與對日議題表達強硬立場。輿論觀察指出，在高度對立的國際氛圍下，原本屬於個人行為的網路事件，更容易被放大為情緒對立的象徵。

延燒到其他事件？捷克珍奶店也成網路戰場

類似的情緒外溢也出現在其他事件中。先前捷克一家手搖飲店因公開表態，在店內張貼「我們支持台灣」標語，遭大量中國網友湧入社群平台刷負評、留言洗版。

事件傳回台灣後，反而引發台灣網友自發性「反攻」，刷滿五星評價聲援店家，形成另類的網路輿論拉鋸。

不少網友指出，無論政治立場如何，動物美容應以安全與專業為前提，寵物不該承擔人類情緒與對立。也有聲音呼籲相關平台與主管機關正視內容管理與動物保護規範，避免類似爭議再度發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

北極熊也會收養「陌生幼崽」！科學家錄下珍稀罕見感人瞬間 45年僅出現13起案例

被抓姦？只穿紅內褲「徒手攀附飯店招牌」 裸男驚險掛高空牆外全網看傻

盧廣仲又「不小心」唱了！輔大耶誕演唱會結束後Threads一句話網笑翻 豪華卡司堪比跨年