柴犬迷路也懂找警察 嘉市警暖心助回家

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市文化路夜市商圈日前出現1隻疑似跟飼主走失的柴犬在路口徘徊許久、不時張望，南門派出所巡邏員警擔心柴犬安危，上前查看時，柴犬跳上機車踏板讓員警載回派出所，經透過晶片資料比對確認身分，這隻迷途柴犬平安回到主人身邊。

南門派出所副所長張誌明與警員徐明暉日前擔服巡邏勤務，行經文化路與民族路口時，人車往來頻繁，發現這隻神情略顯緊張、四處張望的柴犬，獨自在路邊徘徊許久。

2名員警注意到柴犬異常行徑後，隨即上前關心。此時，現場熱心民眾也向員警表示，柴犬已在文化路夜市商圈一帶來回遊走超過1小時，期間不時停下張望，疑似與飼主走失。

廣告 廣告

由於該路段車流量大，員警擔心柴犬繼續逗留恐發生意外，立即展開暖心救援行動。

為避免柴犬受驚或突然衝入車道，員警以溫柔語氣輕聲安撫，並搭配零食耐心引導，慢慢拉近彼此距離；柴犬似乎知道迷路，要找警察幫忙，竟跳上機車踏板讓員警載回派出所。

隨後，警方聯繫動物醫院協助掃描柴犬體內晶片，希望盡速為牠找到回家的路。經晶片資料比對確認身分後，隨即通知飼主，飼主接獲電話後立即趕赴派出所，見到愛犬平安無恙，緊張情緒瞬間化為安心與感動，頻頻向警方表達感謝之意。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

基隆某大樓老翁10樓墜落命危 送醫搶救中

營區內2度性侵同袍害染梅毒 陸軍航特部士官被判7年重刑

