柴犬遇熊襲！鞭炮嚇不走 連狗帶窩被拖走
[NOWnews今日新聞] 日本熊害事件頻傳，民眾飼養的寵物狗也成受害者，秋田市11日有民眾發現一頭熊攻擊自家飼養的柴犬，飼主丟擲鞭炮試圖嚇跑熊但沒有效果，眼睜睜看著柴犬和狗窩一起被熊拖走。此前宮城縣也發生飼養在院子的柴犬被熊叼走。
據日本秋田電視台、讀賣新聞報導，秋田縣秋田市下北立三川一戶居民，11時30分左右聽到自家飼養的柴犬吠叫，從前窗望出去，就看到一頭1.2公尺的熊壓在狗身上。狗主人衝去拿鞭炮，回來就看到熊把狗跟狗窩一起拖走。
遇害的狗狗是一隻4歲的母柴犬，事發時被栓在狗窩附近。這是憾事發生在一個被稻田圍繞的村莊，11月時附近居民曾有人目擊幼熊吃到米。獵友會事發後在該地區進行搜尋，在樹林裡僅找到狗窩，但目前熊與柴犬都下落不明。
秋田縣大館市10月30日也疑似發生一起熊襲擊柴犬的事件。而在宮城縣大崎市，10月25日也發生熊闖入院子，襲擊一隻10歲柴犬，把狗叼走的事件。
仙台放送報導，這起事件發生在上月25日上午9時30分左右，國小男童先是聽到聲響，母親從窗外往外查看，目睹一隻80公分的黑熊正在攻擊倒在地上的柴犬，野熊與人對視後也毫無懼色，悠哉的叼起柴犬走入屋後山林中。
屋主事後受訪說，在那邊已經住了12、13年，熊闖入院子是第一次，奇怪的是，柴犬平常看到狐狸、狸貓都會大聲吠叫，但這次卻異常安靜，可能第一時間就熊的氣味和威嚇感嚇到發不出聲音。
但在網路上有不少網友氣憤，質疑屋主明知有熊害，「為什麼要養在外面」、「柴犬太可憐了」，在網路引發熱議。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
熊也想搭飛機？小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班一度全停
日本西瓜卡不只要換吉祥物！「4大變革」明年上路
熊出沒頻繁！秋田縣與熊車禍暴增「創歷史新高」 連救護車也遭撞
其他人也在看
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 3 小時前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 1 天前
翡水發電收費爭議 高雄綠委嗆台北占盡便宜
[NOWnews今日新聞]台北市政府管理的翡翠水庫因近3年來接受台電申請9次支援發電，有意將向台電收取每立方公尺3元的補償費。對此，台電董事長曾文生便提醒，此例一開，那北市電力都是由外縣市輸入是否也該...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 2 小時前
「肚子塞滿人肉」 日本9年前的熊襲慘劇預示了當前的熊害
日本這個秋季的熊害十分驚人，今年至今已有13人被熊殺害、1人遭熊襲後仍下落不明，人命損失的狀況打破2023年6人死亡的記錄。許多人都指出原本被視為性情較溫馴、體型也較小的日本黑熊，如今卻似乎集體「變壞」。有專家警示，2016年的「十利山」黑熊集體吃人事件，恐怕就是今日的預言。太報 ・ 22 小時前
「潭中惡霸」魚虎數量驟減！疑眼點麗魚崛起成新威脅
據《ETtoday新聞雲》報導，魚虎原產於東南亞地區，包括蘇門答臘、泰國、馬來西亞、印度、越南、寮國及緬甸等國。牠們屬於典型的掠食性魚類，不僅體長可觀，食性更為兇猛。每年5月至6月為繁殖季節，魚虎會築巢交配，入夏後魚卵孵化，成群的幼魚在雌雄親魚的保護下聚集成「魚球...CTWANT ・ 1 天前
赤手空拳打跑黑熊 日青森拉麵店員驚「以為只是隻大狗」
日本青森電視台報導，日本青森縣三戶町，9日清晨發生熊攻擊人的事件，一名57歲的拉麵店員，在清晨5點，準備開店時，遭身長約1公尺的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷，這名店員回憶表示，被攻擊的當下，他反射性中廣新聞網 ・ 1 天前
台中梅川排水孔驚見黑色惡臭廢水 網酸"盧媽臭臭鍋"
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中市政府因為豬瘟事件挨轟，颱風快來了，又被民眾發現，大量黑色廢水排到梅川，飄散惡臭，民眾大酸這是盧媽臭臭鍋。環保局接獲檢舉，到場時，早就已經停止排放，採樣後也尚未查出源頭。接下來就要下大雨了，現場還疑似殘留黑色素，議員呼籲環保局應該盡速查出源頭！民眾經過台中市梅川，瞥見驚人的一幕，只見大量黑色廢水，從排水孔排出來，順著水流流下去，民眾拍下畫面向議員陳情，議員在臉書發文說，黑水水流又黑又濃，沿著水道擴散，甚至還飄出濃濃臭味，但環保局回報到場已經沒有排放，暫時查不到來源。網友議論紛紛，有人說廚餘谷、黑水管，台中市環保局還會幹嘛？也有網友說這是盧媽臭臭鍋，還有人酸不是我媽的人硬要當我媽，然後還要把我家弄髒！民眾：「很誇張（怎麼說），不知道是不是倒藥水。」民眾：「不能這樣子啊，不要污染這個水質，現在好不容易這幾年，這個水質都很乾淨了。」現場疑似還有黑色素殘留，議員呼籲環保局趕快查源頭！（圖／民視新聞）附近民眾擔心環境受到污染，出來查看，可以看到雖然已經沒有排放廢水了，但是黑色水流經過的地方，似乎留下了黑色素沉澱，這到底是什麼物質，環保局說查不出來，議員呼籲，應該在颱風下大雨之前趕緊再次採檢，查訪附近到底是誰亂排廢水！台中市議員（民）江肇國：「不知道他是不是忙著廚餘，所以沒有辦法能夠分出人力，即時地來查察，對我們的回答也有說，水流很快啊一下就沖走了，水流很快不方便採集，我覺得這都不是問題吧。」環保局稽查大隊股長姚宗育：「我們還是有採水做初驗，初驗的結果是沒有異常。」環保局派員採樣，初驗結果查無異狀。（圖／民視新聞）環保局補破網，再度派人採樣，並且到周邊巡查，查出附近有一處油漆行，去年七月，就曾經因為清理油漆工具，廢水排到溝渠被開罰，業者說被罰以後就不敢這樣洗了，否認偷排廢水，稽查人員當場告誡，如果未妥善處理油漆，污染路面或水溝，可依廢棄物清理法最重罰6000元，如果屬於水污染管制區內排放罰更重，可處新台幣3萬到300萬元！原文出處：台中梅川排水孔驚見黑色惡臭廢水 網酸「盧媽臭臭鍋」 更多民視新聞報導盧秀燕道歉變洗白？！ 綠營議員怒轟圖卡卸責演很大台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 1 天前
氣候變遷是騙局？ 美國沒去COP30 UN：亞洲颱風是暖化惡果
美國總統川普主張「氣候變遷是騙局」，所以今年的聯合國氣候鋒會COP30，美國沒有派代表參與。儘管如此，TVBS特派記者許岱軒和朱光弘，在峰會現場發現，今年各國參加人數超過5萬人，可說相當踴躍。聯合國官員還特別提到，亞洲的菲律賓和越南，遭遇颱風的致命襲擊，這也是全球暖化帶來的毀滅性後果。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
毒雞蛋「芬普尼超標」 稽查養雞場汙染源...最快今出爐
彰化縣埤頭鄉一處畜牧場的雞蛋檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣府立即組成農業處、衛生局與環保局聯合稽查小組，前往該畜牧場及周邊環境進行污染源調查。稽查人員已採集雞隻羽毛、場內飲水、雞蛋樣本及西側農地土壤送驗，檢驗結果最快今天出爐，將對外公布。中天新聞網 ・ 1 天前
花蓮營養不良小黑熊工寮覓食 林業署將其誘捕送醫
立山村三笠山部落何姓農友前天上午在雞寮附近，看到黑熊叼走雞隻前往密林，林保署花蓮分署獲報趕赴查看卻只見雞毛不見熊影，於是在周邊架設2部紅外線照相機監控，沒想到晚間7時許，何姓農友在工寮發現有黑熊企圖從外頭窗戶爬進屋裡覓食，當下雖然害怕但還是錄影通報。花蓮分...CTWANT ・ 1 天前
俄458無人機＋45枚導彈襲擊 烏克蘭電力供應癱瘓
[Newtalk新聞] 近月來，俄羅斯明顯加強對烏克蘭能源基礎設施的打擊。週末俄軍對烏能源設施發動了自戰爭爆發以來規模最大、破壞最嚴重的一輪攻擊，導致烏克蘭全國發電能力一度歸零；更傳出烏克蘭官方宣布將進行每日12小時的大範圍分區停電。作為回應，烏克蘭週日對俄境內多處能源與石油設施展開報復性襲擊。 烏克蘭空軍表示，俄軍當晚出動了 458 架無人機、發射 45 枚導彈攻擊全國多地，其中烏軍成功攔截了 406 架無人機與 9 枚導彈。俄羅斯國防部則聲稱，此次攻擊的目標是「烏克蘭軍工體系及為其軍事行動提供支持的天然氣與能源設施」。 烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grinchuk）指出，這是戰爭以來「對烏克蘭發電廠最嚴重的一次襲擊」，使全國發電能力一度降為「零」。她強調，俄方此次使用了難以攔截的彈道導彈。多座城市因此停電、停暖、供水中斷；第聶伯羅與哈爾科夫兩地至少有 4 人喪生。 國有電力公司「烏克蘭能源公司」（Ukrenergo）表示，俄方的密集攻擊導致全國多地週日出現 8 至 16 小時停電。經過緊急搶修，波爾塔瓦州等受災最嚴重地區的供電逐步恢復，但部分地區仍持續停電。烏克蘭第二新頭殼 ・ 1 天前
彰化15萬顆雞蛋芬普尼超標 將朝"環境污染"追查
中部中心/李文華 彰化報導彰化埤頭鄉一家養雞場，生產的雞蛋被發現，"芬普尼代謝物"含量，是標準值的3倍。相關單位急忙溯源，釐清污染源，衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，只有2件超標，其餘8件都合格，顯示源頭污染，並非"持續性"，而當事案場的飼料，也沒有檢出芬普尼，環保局將持續了解，是否為環境污染？10日上午，動防所人員再度出動，對雞場飼主做訪談，如果後續確認違反"動物用藥品管理法"，將會依法開罰！彰化這處傳統養雞場，飼養4萬9，000隻蛋雞，其中出貨給"鮮健洗選蛋場"，衛生單位抽驗白殼雞蛋，"芬普尼代謝物"含量0.03ppm，是容許量0.01ppm的3倍！進一步追查，同一家畜牧場，另外還有3個批號的蛋，也都有微量殘留！彰化芬普尼蛋追污染源。(圖/李文華攝)彰化縣動物防疫所說明，4日一抽驗出違規，5日先以電話通知畜主進行移動管制。6日到畜牧場稽查，但沒發現含有"芬普尼成分"的藥品！污染來源是什麼？衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，只有2件超標，其餘8件都合格，顯示源頭污染，並非"持續性"，當事案場的雞籠、其它雞蛋，飼料，也沒有檢出芬普尼！案場內污染，初步被排除。也有專家說，籠飼雞環境衛生很差，為了避免蟎蟲與疾病傳播，之前有人非法使用芬普尼，這種長效殺蟲劑，可能因此進入雞的體內，並隨著雞蛋出來。但是，這種用藥，在台灣早已禁止！彰化芬普尼蛋追污染源。(圖/李文華攝)來源會是週邊環境嗎？調查發現，雞場旁有飼主自用稻田，但是目前正值稻作生長期，不是農藥使用時段，飼主也否認用藥。相關單位針對雞場環境、水源及消毒劑等項目，進行採檢，一旦檢驗結果出爐，將對外公布。原文出處：彰化15萬顆雞蛋芬普尼超標 排除案場污染！將朝「這方向」追查 更多民視新聞報導LIVE／市售15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市 食藥署最新說明「毒蛋全下肚」不擴大查其他雞場 食藥署長：擔心這幾天就別吃蛋！芬普尼毒蛋也流入台中一般市場！ 問題蛋時程曝「最早10/3就出貨」民視影音 ・ 1 天前
中央地方合力推動捷運與電動公車 謝國樑：基隆邁向低碳交通城市
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院交通委員會召委林國成與立委林沛祥、廖先翔今（10）日率團至基隆考察交通建設，交通部長陳世凱與交通部各局處首長、市長謝國樑及市府團隊出席簡報，就基隆捷運、國道1號五堵交流道改善、TPASS通勤月票、公路公共運輸永續與交通平權、電動公車汰舊換新等重大議題交換意見。謝國樑表示，基隆捷運與電動公車的推動，將是基隆邁向低...匯流新聞網 ・ 1 天前
綠電三雄臉綠...雲豹挫4%摜破百元關 分析師勸「別介入」：往右下角未止跌
綠能三雄今（12）日股價持續下探，其中過去股價曾飆上330元的龍頭股雲豹能源（6869）更重挫4%跌破百元關，一度下探98.4元，森崴能源、泓德能源也同樣臉綠。運達投顧分析師陳石輝指出，目前綠電相關個股仍往右下角走並未止跌，除非站穩10日線重新轉強，否則建議空手者不要介入。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
食藥署：「芬普尼蛋」為個案！ 日吃8顆恐慢性中毒
彰化縣 / 綜合報導 日前彰化衛生局檢驗發現，約有15萬顆雞蛋遭芬普尼污染，食藥署定調此事件是個案。衛福部長石崇良表示，此批芬普尼雞蛋不是飼料殘留或飼養過程中的添加物所致，應該是環境污染造成。食藥署長姜至剛說明，這批問題蛋如果每天吃7至8顆，恐怕會慢性中毒，針對該牧場雞蛋，即日起逐批檢驗，確認沒問題才會放行。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
日本今秋熊出沒戶外活動接連取消 民眾憂心熊入侵會成常態
由於日本各地今年陸續有熊出沒，秋季出遊活動和戶外體育大賽等，接連被取消。據稱熊一旦吃過人類的食物，就會覺得人類的食物比橡實好吃太多了，因此會一再入侵。專家指出，目前的當務之急，應該是創造一個平常就不會中廣新聞網 ・ 1 天前
礦業也瘋狂！串聯式柴油Hybrid+植物性生質燃料「減碳90％」朝永續邁進、源自HITACHI日立！
這是巨型礦場砂石車！日本Hitachi以代號EH4000AC-3純電動機具為基礎，改裝成Hybrid柴油混合動力自卸礦務車。沒錯，日立不只會做除濕機、冷氣機，也會搞巨型電機！當然，這些都是截然不同的事業體。日立重機和日立工業產品公司宣布，其「南非礦區混合動力自卸車示範試驗計畫」已被聯合國工業發展組織的「透過技術轉移從日本向全球南方國家開展工業合作計畫」雀屏中選。聯合國工業發展組織在各方資助下，正在實施一項計劃，目的在於透過先進國家大企業，支持南半球開發中國家之節能減碳與永續建設，而且都是大規模示範項目，促進技術創新、加強供應鏈、建立產業基礎設施。礦區作業的採礦機具數量龐大、體積同樣龐大、碳排放量更是驚人，其中許多都是使用柴油引擎，因此柴油成為採礦作業的主要成本因素，降低燃料消耗一直是長期挑戰。此外，礦場內自卸卡車的二氧化碳排放量，通常佔礦區採礦機械總排放量的50%以上，因此如何減少對環境的影響，從自卸卡車下手最快最有效！為解決這些問題，日立重機以電動自卸車「EH4000AC-3」為基礎，打造一款混合動力自卸車用於試驗。該試驗車配備日立工業所生產的交流電驅動系統，該系統利用柴油引擎產生的CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰逼近澎湖交通全停擺 居民憂颱風影響恐沒水喝
南部中心／廖璟華 澎湖報導因為自來水海底管線破裂，已經停水一週的澎湖離島鳥嶼，居民過去幾天都只能搭船到馬公市區買水，甚至到親友家借用浴室洗澡，但隨著鳳凰颱風逼近，島內交通船已經停航，居民這兩天只能利用備用的水來因應，大家都怕颱風影響時間拉長，恐怕就會無水可用。澎湖離島鳥嶼沒自來水，居民只能靠船送水來，排隊裝水回家使用。（圖／民視新聞）鳥嶼居民：「我們鳥嶼從11月1號到今天11月11了，一滴水都沒有。」打開水龍頭，卻一滴水也沒有，住在澎湖白沙鄉鳥嶼的居民，已經好幾天沒有水可以用，因為從11月初自來水海底管線破裂後，大家都能靠著自來水公司，利用船班載來的水應急。澎湖縣議員宋昀芝：「為了要民生用水來做一個接水的動作，其實真的是非常的辛苦。」居民的拖車上都是水桶，井然有序的排在碼頭邊裝水，水資源畢竟有限，居民們還是只能自求多福。鳥嶼居民：「衣服要帶到馬公去洗因為我們沒有水，洗澡可能還要去馬公跟朋友借。」不管是到馬公本島買水，還是當親友家借用浴室洗澡，都已經成為這幾天的日常，只是隨著颱風逼近，船班全部停航，讓大家都怕，真的會無水可用。鳥嶼居民：「我們最近連飯都不作了，我們就吃香蕉蒸吐司所以這真的，造成我們居民生活很大的不方便。」澎湖離島鳥嶼沒自來水，居民只能靠船送水來，颱風來襲船班停航，居民憂心忡忡。（圖／民視新聞）就怕颱風影響時間拉長，居民們憂心忡忡，因為10日晚間澎湖縣政府已經宣布11日停班停課，加上預估最強瞬間陣風可能來到10級以上，屆時如果風雨增強，恐怕還要好幾天無水可用。11日白天馬公機場受影響的航班不多，加上沒有太明顯風雨，就連觀光客都還能跑既定行程，不過為了避免發生危險，海巡隊員還是在觀音亭進行警戒。至於被瞬間強風吹歪的紅綠燈，則是很快就處理完畢，現在大家只希望颱風來的快，去的也快，鳥嶼居民更期盼，颱風過後，自來水公司可以徹底解決管線問題，不要讓他們為了用水問題，傷透腦筋。原文出處：鳳凰逼近澎湖交通全停擺 居民憂颱風影響恐沒水喝 更多民視新聞報導桃園人赴新北工作冒雨通勤！他出門傻了：公車停駛啦鳳凰逼近離台恐成熱帶低氣壓！網驚「變麻雀？」氣象粉專警告了花蓮馬太鞍溪暴漲釀災！車被吞噬「倒栽蔥」畫面曝光民視影音 ・ 22 小時前