柴犬遇熊襲！鞭炮嚇不走 連狗帶窩被拖走

▲日本已經傳出多起家中飼養的柴犬遭熊襲擊、叼走的事件。合成圖。（示意圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害事件頻傳，民眾飼養的寵物狗也成受害者，秋田市11日有民眾發現一頭熊攻擊自家飼養的柴犬，飼主丟擲鞭炮試圖嚇跑熊但沒有效果，眼睜睜看著柴犬和狗窩一起被熊拖走。此前宮城縣也發生飼養在院子的柴犬被熊叼走。

據日本秋田電視台、讀賣新聞報導，秋田縣秋田市下北立三川一戶居民，11時30分左右聽到自家飼養的柴犬吠叫，從前窗望出去，就看到一頭1.2公尺的熊壓在狗身上。狗主人衝去拿鞭炮，回來就看到熊把狗跟狗窩一起拖走。

遇害的狗狗是一隻4歲的母柴犬，事發時被栓在狗窩附近。這是憾事發生在一個被稻田圍繞的村莊，11月時附近居民曾有人目擊幼熊吃到米。獵友會事發後在該地區進行搜尋，在樹林裡僅找到狗窩，但目前熊與柴犬都下落不明。

秋田縣大館市10月30日也疑似發生一起熊襲擊柴犬的事件。而在宮城縣大崎市，10月25日也發生熊闖入院子，襲擊一隻10歲柴犬，把狗叼走的事件。

仙台放送報導，這起事件發生在上月25日上午9時30分左右，國小男童先是聽到聲響，母親從窗外往外查看，目睹一隻80公分的黑熊正在攻擊倒在地上的柴犬，野熊與人對視後也毫無懼色，悠哉的叼起柴犬走入屋後山林中。

屋主事後受訪說，在那邊已經住了12、13年，熊闖入院子是第一次，奇怪的是，柴犬平常看到狐狸、狸貓都會大聲吠叫，但這次卻異常安靜，可能第一時間就熊的氣味和威嚇感嚇到發不出聲音。

但在網路上有不少網友氣憤，質疑屋主明知有熊害，「為什麼要養在外面」、「柴犬太可憐了」，在網路引發熱議。

