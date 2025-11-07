柴窯煙燻工藝所展開新篇章 林口新門市年底登場

▲柴窯煙燻工藝所展開新篇章

【記者 劉嘉菲／台北 報導】以獨特龍眼木煙燻工法與手作煙燻火腿聞名的「柴窯煙燻工藝所」，自創立以來深受全台饕客喜愛，品牌宣布將於今年底展開新布局—新「林口門市」即將開幕，同步強化台中新光三越門市服務體驗，並推出多款全新產品，持續以「真材實料」與「職人精神」為核心，將柴火香氣延伸至更多城市角落。

▲天然龍眼木煙燻等繁複工序打造出獨特風味，每一片火腿都蘊含層次豐富的香氣與細緻肉感

「柴窯煙燻工藝所」以天然龍眼木煙燻等繁複工序打造出獨特風味，每一片火腿都蘊含層次豐富的香氣與細緻肉感。柴窯表示：「我們從不追求開店速度，而是專注每個細節，讓消費者更能感受到柴窯的用心。」

新據點布局：中部穩健經營 北部再啟新章

台中新光三越門市自今年中秋節開幕以來人氣不減，現場提供多款人氣厚切火腿與熟食商品，成為許多消費者購買節慶禮盒、伴手禮的首選。

年底即將亮相的「林口門市」結合熟食販售與體驗空間，讓消費者可以現場感受職人火腿的香氣與手作溫度。品牌表示，林口店將成為北部據點的重要里程碑，也是柴窯火腿未來多元品牌體驗的起點。

新產品登場：全新系列搶先預告

為迎接年末節慶，「柴窯煙燻工藝所」也同步預告將推出全新商品，包括許多粉絲敲碗多次的芋泥肉鬆三明治，以「更豐富、更細膩」的形式呈現品牌的手作美味。未來也將持續研發結合台灣在地食材的創新口味，延伸柴窯火腿的多層次魅力。

▲堅持職人煙燻工法 以更完整的體驗與全新產品迎接消費者

以柴火為名，用時間成就風味，從台中出發走向全台

「柴窯煙燻工藝所」自創立以來秉持「職人慢工」與「煙燻哲學」，盡可能做到最嚴謹、最誠實，讓消費者感到安心，希望讓消費者在忙碌生活中，能透過一口火腿，感受到時間堆疊出的真實香氣。

「每一次轉變，都是為了更靠近理想的味道。」柴窯表示，「今年對柴窯來說，也是全新的開始——我們以『柴窯煙燻工藝所』作為品牌新名稱，啟用全新Logo與吉祥物『Woody』，象徵品牌邁入新的階段。未來，我們將持續以真誠的初心，將最純粹的煙燻香氣傳遞給更多人。」

隨著林口門市即將開幕，柴窯煙燻工藝所的品牌藍圖將更加完整，期望讓消費者能在不同城市、不同季節，都能品味柴火溫度的延續。(記者劉嘉菲翻攝)