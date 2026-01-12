柵欄上下擺動如「虎頭鍘」！ 停車像闖關 廠商：派員檢修

桃園市 / 綜合報導

桃園市青埔特區，一處停車場入口的柵欄桿，疑似因感應器故障，上下不停擺動，被民眾戲稱「停車得冒賠償風險」！早上有民眾為了停車，冒著被重擊風險開進去，好險平安無事，不過一直到傍晚，柵欄依舊故障未修好，膠條甚至已經脫落，檔桿也變形，對此當事停車場廠商表示，已經派員檢修，將釐清故障原因。

停車場的柵欄上上下下，快速開了又關關了又打開，像是跳針一般，感覺隨時會被重擊，嚇壞民眾。影片PO上網，民眾說抱著隨時要賠償風險，挺過彷彿虎頭鍘的柵欄，讚嘆自己心臟真強大。

這裡是桃園市青埔特區，一處收費停車場，今（12）日早上8點被發現故障，沒想到過了將近8小時，柵欄依舊上下動個不停，記者趙若評說：「回到事發現場，停車場的柵欄，從早故障到傍晚，甚至連上面的膠條都已經脫落。」目擊民眾邱先生說：「晚上看到應該會覺得滿刺激的啦，(所以如果是你看到這個會開進來)，(還是就放棄這裡)，應該是直接走了啦，因為這感覺會被打下去吧。」

柵欄桿擺動一整天，不只膠條脫落，連檔桿也幾乎變形，仔細觀察，沒車輛時，柵欄持續上下擺動狀態，車輛進出時，螢幕照常顯示車牌號碼，柵欄卻能正常開啟，非當事維修廠商湯老闆說：「大部分都是感應器的問題比較大，他以為車子會在那邊，柵欄桿的下面，所以柵欄桿就會上去，感應器故障就會上上下下，那個感應器把它換新的就好了。」

對此當事廠商表示，已經派工程人員檢修，將釐清故障問題，確保進出正常，不過停個車還得冒險，恐怕已對民眾造成困擾。

