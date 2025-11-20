柾國家三度遭私生粉闖入！9月直播時怒放話：再來的話會把你抓去關

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員柾國傳出家裡遭私生粉闖入，根據首爾龍山警察署對外發布的消息指出，一名50歲日本籍女子多次試圖闖入柾國家，目前警方已著手進行調查。而這也並非他家第一次遭到私生粉騷擾，消息一出後粉絲湧入平台Weverse關心柾國。

（圖／＠bts.bighitofficial）

根據警方調閱監視器後發現，這名女子在11月12日至14日期間多次試圖輸入柾國位於龍山區的住所密碼，不過幸好沒有成功，警方目前已確認該名女自身分，並以「住處侵入未遂」展開內偵調查，後續也將與柾國核對事發經過。

事實上，今年6月及8月就有私生粉試圖闖入他家。6月他剛退伍時，一名30多歲的中國女子多次試圖輸入玄關密碼，被依未遂裁量不起訴。8月則是有一名40多歲韓國女子闖入住家停車場遭到當場逮捕。

柾國也曾多次在直播時警告私生粉：「在家裡透過監視器都看得一清二楚。」他更放狠話，要是再來他家的話，「會把你抓去關起來」。過去也曾有私生粉按三餐叫外送到他家，他也在Weverse上發文表示：「送來我也不會吃。」拜託私生粉們此為止，如今再度發生私生粉闖住他家的事情，也讓粉絲們擔心柾國的安全受到威脅。

