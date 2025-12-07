柾國爆緋聞後RM開直播！首度認了想過「解散BTS」 真心告白網震撼

31歲的RM是BTS的隊長，昨晚突然開直播與粉絲聊了許多內心話。翻攝Weverse

世界級男子夯團BTS（防彈少年團）隊長RM（金南俊）昨（6日）晚突然在粉絲互動平台Weverse開直播，與粉絲聊聊真心話，沒想到卻意外吐露BTS曾想過「該解散嗎？該休團嗎？」由於隊友柾國（Jung Kook）才剛爆出緋聞，讓RM的直播更加引爆外界關注！

RM在直播與ARMY（粉絲名）暢聊心裡話，RM一開場便坦言：「身邊有ARMY，發生什麼事都會告訴我，但在直播裡我真的得很小心。」RM也補充：「真有什麼事，我不是能替大家解釋的那個人。這份工作有很多內情不能明說，我也不能代表整個團隊。我只是個普通的人。」語氣中誠懇又帶著些無奈。

RM提及以前會為團隊挺身而出，但如今每位成員都是獨立個體，各自有風格與界線，「我再也不能以『我要帶著成員走』的思維去套用在現在的BTS。」更罕見透露，BTS其實曾站在「要不要繼續下去」的十字路口。

RM吐露曾想過解散

RM真心向粉絲喊話，也預告了BTS新專輯動態。翻攝Weverse

RM難得吐露，「我們有過差點停下所有活動的時刻。『該解散嗎？該休團嗎？』這些想法我反覆思考過無數次。但能繼續一起走，我非常感謝。」至於為何BTS全員軍畢後，下半年卻毫無活動？他也語重心長地說：「我們也不想就這樣讓時間白白流逝，但有些事不能說。」再度透露背後可能牽涉極為複雜的情勢。

不過談到BTS的演藝動態，他也釋出好消息表示，「新專輯已經完成地差不多了，我們每天都在練習。」但他也指出礙於公司是上市企業、資訊受限，「我不能擅自宣布任何事。」RM在直播尾聲更真心地向粉絲表示：「我也是人，也會犯錯，也會有無法滿足大家的時候。」但仍鼓勵大家，「每個人都有煩惱，但我們終究得往下一步走。」

柾國、Winter緋聞狂燒！雙方公司形同默認

28歲的柾國（右圖）被網友抓包疑與小4歲的Winter熱戀。翻攝IG@imwinter、翻攝IG@bts.bighitofficial

由於RM在隊友柾國被網友抓包與aespa成員Winter（金旼炡）密戀的緋聞後，緊接著出來開直播，也讓粉絲感嘆，「第一次感受到BTS面臨的現實壓力與責任感」、「沒想到竟曾思考過解散。」討論度持續升高。



