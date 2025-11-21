柿子切開全「黑點」他整箱丟 過來人急阻止

網友分享收到柿子禮盒，切開發現果肉滿是黑點，誤以為壞掉整箱丟棄，上網求證才知道是日本和歌山高價「黑糖柿」。示意圖／Pixabay）





一名網友收到客人贈送的一大盒柿子，切開準備享用時卻發現果肉遍布黑點，誤以為水果壞掉，便將整箱全數丟棄。事後他將照片PO上社群詢問，沒想到大批內行網友一看嚇壞，急喊：「這不是壞掉，是日本高級黑糖柿！」

原PO在Threads貼出的照片顯示，約七、八顆柿子全被切半，橘紅色果肉間布滿黑色斑點，看起來像發霉或腐敗，因此讓他誤判為變質水果。貼文曝光後，網友紛紛留言制止：「千萬別丟！」「黑糖柿超甜、超好吃」「兩顆就要上千元」。

廣告 廣告

有內行網友指出，照片中的品種很可能是日本和歌山出產的「黑糖柿」，又被稱為「芝麻柿」。這種柿子外觀和一般甜柿相似，但切開後果肉會出現均勻黑點，就像撒滿芝麻一樣。由於採用「樹上脫澀法」，讓柿子內的單寧自然轉化，甜度可達16至18度，口感綿密、不會澀，一盒約十顆要價約2700元，可說是柿子界的夢幻逸品。

不少網友看完也分享相似的慘痛經驗：「第一次吃黑糖柿也以為壞掉，差點丟掉」「婆婆也曾把我冰在冰箱的黑糖柿，全當壞掉丟掉」「真的不要送太高檔的水果，給不識貨的親友」。還有人無奈表示：「你切一顆有疑問可以先問，結果全部切完丟掉才來發文。」

農業部農業改良場表示，柿子果肉或表皮出現黑點，多半是鞣酸（單寧）遇到水氣、潮濕後氧化變色，或是授粉後種子促進單寧轉化所留下的痕跡，這是果實成熟、脫澀的自然現象，並不影響風味與安全可安心食用。不過，柿子含有較多單寧與果膠，不宜空腹大量食用，也不建議和大量海鮮一起入口，以免造成腸胃不適。

更多東森新聞報導

台灣「這款食物」上榜旅行禮物 被讚「不普通」零食

18噸全不合格！好市多「1水果」農藥超標 將退運銷毀

醫起看／女吃水果取代甜點 罹乳癌二期 醫曝風險高67％原因

