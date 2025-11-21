柿子切開「長滿黑點」他整箱丟了 全場愣：是高檔貨

有民眾近日收到一箱柿子禮盒，切開發現裡面果肉全是黑點，於是將照片PO上社群詢問「請問這是壞了嗎？」內行網友一看馬上認出日本的「黑糖柿」，是柿子界的夢幻逸品，照片中的柿子價值將近3000元；原PO得知後崩潰說，「完了，我都丟了」，全場傻眼。

一名網友日前在Threads貼出照片，只見桌上約7、8顆柿子全部對半切開，裡面的果肉布滿黑點，原PO發文詢問「這是壞了嗎？柿子切開都這樣。」

照片曝光後，一票內行網友解答，這是日本和歌山產的「黑糖柿」，也稱為「芝麻柿」，外觀和一般柿子一樣，但切開來裡面果肉布滿獨特黑色斑點，吃起來甜度高，且完全不澀；由於栽種程序繁雜，產期很短，是相當稀有的珍品。

網友紛紛留言，「這不是壞掉，這超好吃的」、「我第一次吃到黑芝麻柿也誤以為壞了，結果好甜、好好吃喔」、「這是黑糖柿，柿子中的頂級，我每年都會盯著日本水果進口商，一上架就手刀下單，結果你竟然丟了！」

也有網友傻眼說，「你切一顆有疑問就可以問了，還全部切完丟掉了才要問」、「真的不要送太高檔的禮物給不識貨的親友」。

貼文也釣出其他苦主，「昨晚家人也給我一顆200多元的甜柿，我削完皮切開發現全部是黑的，就直接丟垃圾桶了，現在看到這篇文章才知道，我真的要昏倒了。」

