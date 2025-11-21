柿子影言》出神入化3埋伏筆 無法超越是非戰之罪
要說近代最神的一部魔術主題電影，除了諾蘭的《頂尖對決》外，就只有《出神入化》了。開場不用10分鐘，就讓整個影廳內的觀眾驚呼，更不用說整部片充滿了奇妙的翻轉，即使是資深觀眾都跟不上導演和編劇的思維，每一段劇情、每一句台詞都有辦法搶在觀眾前一步。看完電影彷彿經歷一場大型奇幻秀，每位觀眾都帶著驚嘆走出影廳。
這樣的手法很難再見到第2次。以正常的視角來看《出神入化2》，這部續作其實已經是部很不錯的犯罪諜報片，偏偏因為首集故事太神，令人感到續集的格調明顯低於前作，而其中關鍵就是「魔術」。
首集電影就像首次問世的魔術表演，觀眾在其中驚呼連連，最後再由魔術師自行破解手法，讓人讚嘆其中奧妙。而續集不能再表演一樣的內容，在沒有新元素加入情況下，即使整場表演依然效果十足，還是會被認為是狗尾續貂。
多年後又拍出《出神入化3》，有了第2集的教訓，這次明顯走回首集的老路，增加了更多花招，也納入更多懸念，企圖再度喚起觀眾的注意力，結果確實比第2集好，而且好上不少。然而經典之所以是經典，就在於經典是無法被複製的。第3集的確好看，隨著一段又一段玄妙的魔術，劇情也跟著轉了又轉、翻了又翻，只是在一樣的套路下，總讓人覺得很多橋段都似曾相識，還明顯埋下第4集的伏筆。只怕接下來的劇本愈來愈難寫，想要站在巨人的肩膀上，前提是不要被巨人摔下來才行。
《出神入化3》找來前2集所有人馬回歸，描述新生代魔術師因為崇拜「四騎士」，因此假冒四騎士的名號繼續「行俠仗義」，只是他們也因此被「天眼」盯上，被要求與四騎士合作，一起進行偷竊鑽石的任務。
在大銀幕上呈現「魔術」不是件容易的事情，原因在電影特效本身就五花八門，觀眾也非常熟悉大銀幕上各種稀奇古怪的場景，要把原本在真實舞台上的魔術放進電影裡，原本神奇的魔術瞬間就會掉價。因此當「魔術」遇上「電影」，魔術就只能改變型態，變成讓劇情產生翻轉的工具。
都說「魔術是一場騙局」，《出神入化3》讓故事主軸回到「騙局」這件事，透過7位魔術師主角來場「局中局中局」，並由導演想辦法用各種手法引導觀眾走進誤區，才能在最後用「驚天翻轉」帶動觀眾情緒。這點與首集有異曲同工之妙，導演都企圖搶在觀眾前一步拓展劇情線，「不看到最後不會知道真相」，這點讓片子變得非常具有吸引力。
為了強化「魔術」的分量，我能感受到導演用盡了全力，故事中的7位魔術師不斷地在「秀技術」，單向鏡消失、撒紙花換裝，還利用視覺盲點與錯覺來讓電影更精采，對魔術歷史沒有一定的了解，絕對做不到這件事。看到請觀眾猜紙牌的魔術又出現時，的確讓人有重回首集的錯覺，這也是第3集明顯強過第2集的部分。
可惜，由於系列作已經到了第3集，出場人數過多，導致導演無法好好掌控每個人的戲份，部分很有魅力的角色顯然沒有太多發揮空間，讓故事的銜接點變得生硬，「導演總是走在觀眾前面」的感覺並沒有這麼明顯，感覺上就沒有這麼「爽」。像是摩根費里曼才秀了一手憑空消失，下一刻就看到他已經中槍倒下。5位元祖騎士前一刻看似撒了煙霧逃跑，接下來就被發現他們被困在玻璃箱中，還耍笨讓箱子裝滿水。
簡單來說，就像是原本不斷開外掛、從來沒有輸過人的「史萊姆」，突然間翻車敗給了某個魔王。以劇情節奏與曲線來說，本來就應該要有高潮和反高潮，但「出神入化」系列的粉絲想看的是一場沒有破綻、一氣呵成的演出，這些斷點就變成缺點。這也不能怪導演，若將這些斷點都移除，就無法收束前2集拓展太開的內容，該片也就變成首集的複製品，沒辦法再走出自己的路。
我給《出神入化3》象徵「不看可惜」的4顆柿子，單純從犯罪諜報片的角度來看，其實電影已經拍得非常好，但是要理解第3集故事在幹嘛，就一定要看過前2集，比較之下，第3集沒有首集精采就是「非戰之罪」了。然而電影公司明顯要延續這系列，所以埋下不少第4集的梗，接下來的劇本絕對是愈來愈難寫；原本的高度就已經很驚人，要怎麼更上一層樓，我都為編劇捏把冷汗。
酸柿子點評：未看先猜，續集只能變成魔術師版本的瞞天過海了。
影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)
0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼
1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟
3顆柿子：可有可無；3.5顆柿子：瑕不掩瑜；4顆柿子：不看可惜
4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典
作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。
《本專欄固定每週五刊出》
