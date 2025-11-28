柿子影言》動物方城市2有蛇 對應人類衝突

以動物當電影主角並不稀奇，而《動物方城市》卻紅得火光衝天。我剛開始也疑惑，明明都是小動物們跑跑跳跳，怎麼就這部片這麼熱門？細想後就在故事很單純呈現動物世界烏托邦，大大小小動物都聚集在一座城市內，大家都在有限的空間裡克制自己的習性，讓整個社會運作下去，這座城市也盡可能滿足每種動物的需求，這種微妙的平衡似乎對應現代社會的模式，讓人有種莫名的熟悉感卻又可愛到翻。

續集《動物方城市2》說不上有什麼太大的亮點，但可貴的是導演延續了首集的氛圍，原本是討論草食動物對肉食動物的恐懼，變成哺乳類動物對爬蟲類動物的排斥。說到底，即便在人類世界中，至今也還是有不少人對「非我族類」的莫名厭惡，導演拿來運用並加入好萊塢警探電影常見的搭檔友情衝突，再度變成一部魅力無法擋的精彩好片。

《動物方城市2》描述哈茱蒂與胡尼克正式成為警局搭檔，在一次查緝走私的案件中，哈茱蒂發現有蛇混入了這座不歡迎爬蟲類的城市中，但胡尼克卻不想淌渾水。2人搭檔不過1星期就產生友情危機，此時案件出現愈來愈驚人的發展，哈茱蒂因為陷入了重大的陰謀中而命在旦夕。

與前作同樣都是描述動物間的衝突，但與草食、肉食之爭不同的是，在《動物方城市2》中，被排擠的爬蟲類似乎自知理虧地，而絲毫沒有反抗的跡象，面對貓咪們要併吞牠們的棲息地，在沼澤地區生活的動物們好像也只能無奈嘆息……。這件事在電影開頭沒多久就給出解釋，一切都是因為在城市發展的初期，就發生蛇殺死烏龜的可怕凶殺案，雖然都是爬蟲類，卻造成整個動物社會認為「爬蟲類就是討厭」的刻板印象。

這為《動物方城市2》定下了錨，導演以此發展劇情，一邊讓哈茱蒂與胡尼克去追查為什麼這座城市中會出現「蛇」，進而讓觀眾看見爬蟲類被迫害卻無從發聲的窘境。另一邊又讓哈茱蒂與胡尼克鬧分手，以此增加故事的層次與可看性。儘管此類劇本發展已是好萊塢警探片中常見的套路，但要能工整地把這樣的模式填出來，還須維持整部片的節奏和流暢感，導演確實有一定功力。

這樣還不夠，導演抓住了觀眾喜歡「動物方城市」的原因，這一集依然有大幅度的空間，讓觀眾看見這座城市的各個小角落。一開始的飛車追逐中，綿羊理髮店出現不到10秒，而羊咩咩們的各種造型讓人眼睛一亮，後面還有哈茱蒂與胡尼克被救到老鼠的皮包工廠中、在山上跳來跳去的老山羊登山客、大象健身房底下的小套房……等，頭上有老鼠在操控做菜的獅子出現不到1秒鐘，都能在整個影廳引起哄堂大笑。就因這些小細節，堆疊出動物方城市的形象：充滿趣味的動物烏托邦。

至於這集哺乳類欺負爬蟲類的設定就不多說了，我可以斷定後面再拍第3集時(片尾確定會有了)，一定會是動物世界中的某幾個陣營衝突的事件，原因無他，因為這樣的問題一直都是人類世界中的問題。當然人類世界中的問題複雜得多，絕對不會是把一隻綿羊關起來，或是抓到偷竊專利的貓家族就能解決的。不過如果讓孩子們喜歡上這系列電影，讓孩子學習去尊重不同個性、喜好的人，就是件好事！

整體來說，我給《動物方城市2》象徵「不看可惜」的4顆柿子，雖說劇情沒有太大的創意和亮點，但整體節奏輕快、畫面可愛、細節豐富、配樂好聽，大人小孩都看得很開心，真希望迪士尼在Disney+上出個1季的相關動畫故事，我很想再多了解一點這座城市中的每個故事。

酸柿子點評：五月天的「派對動物」已經是10年前的歌了，選來當中文主題曲？啊怎麼不選1987年的「快樂天堂」？行銷你出來我保證不打死你。

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無；3.5顆柿子：瑕不掩瑜； 4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典



作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

