柿子影言》天劫倒數末日後 大遷徙快樂旅遊去

我很喜歡看末日電影，或許是對社畜生活已經感到厭煩(笑)，也或許是太喜歡末日世界中那種絕望浪漫感，總覺得在電影中體驗末日到來「別有一番滋味」。看著熟悉的世界變得滿目瘡痍，但人們仍在掙扎求生，就會感到一陣敬佩。

所以我進電影院觀賞《天劫倒數》了。當時很佩服導演對人性的描寫，雖然「主角光環」讓一家人順利生存下去，但逃亡過程中各種殘酷和溫暖讓人印象深刻。只是《天劫倒數2：大遷徙》似乎……放錯了重點，一樣是主角一家帶著光環逃亡，但對人性描繪的比例卻大幅度降低，劇情少了很多記憶點，反而是滄桑的世界更讓人著迷。偏偏這是一部「電影」，而非Discovry或國家地理頻道，看著主角一路開外掛到結局，讓人感覺一點都不真實，比較像是「末日世界中的童話故事」。

廣告 廣告

《天劫倒數2：大遷徙》描述倖存的蓋瑞提一家在氣候愈來愈殘酷的情況下，必須離開安全的格陵蘭島避難所，踏上危險的旅程，穿越歐洲滿目瘡痍的冰凍荒原，尋找新的家園。

「末日電影」的唯一重點，是人類在末日世界有何行動。雖然把末日世界用特效描繪出來同樣重要，但畢竟觀眾都知道這是劇情設定，沒有人知道末日會以什麼方式來臨，所以導演想怎麼設定都可以，只要不要太離譜都說得過去。加上這些年觀眾都已經習慣好萊塢特效，講到「世界末日」，除了當年《明天過後》被暴風雪埋住的自由女神外，大概也很少有觀眾記得住各種末日片的場景。

《天劫倒數2：大遷徙》花了很多心力用鏡頭呈現末日世界，輻射風暴來襲的格陵蘭島、被大水淹沒的利物浦、乾枯的英吉利海峽……等，效果的確很成功。片中每個場景都呈現出「殘酷的美」，冷冽、壯闊又不可思議成為主基調，尤其是隕石碎片近距離砸下的模樣，讓人讚嘆電影工業的強大。

不過，這畢竟是一部電影，觀眾要看末日後殘酷的大自然，就不會走進影廳了。這次劇情讓好不容易逃到格陵蘭的一家人，被迫持續遷徙到法國南部，與前作的「末日來臨」不同，這回講的是末日來臨5年後的世界，重點應該是倖存的人們如何在末日中存活？主角一家又要怎麼適應這個新世界？偏偏重點被放在殘破世界的美麗上，對人性的描寫反而降到極低。

片中許多橋段都讓人覺得不太合理。坐上救生艇的一群人在燃料用盡只能漂流的時候，沒有人發瘋想推人下海以存下更多食物，幾個鏡頭後就是機械神讓救生艇靠岸。原本整艘船的人，在一次動亂下幾乎全部領便當，想當然主角全家一定活下來。明知道劫匪一堆卻在黑夜中大開車燈，一車子的人完全沒有危機意識在玩車康。交談兩句就讓主角一家進庇護所過夜，隔天還讓自己女兒跟人走？走進隕石坑就安全了？外面一大票爭搶烏托邦的東西方勢力都不存在了？

換句話說，《天劫倒數2：大遷徙》除了場景很美外，幾乎全部的劇情都讓人出現滿滿問號，主角就一路開掛讓路人不斷幫忙，整部片就看他們全家順順利利到達目的地。人性的殘酷呢？人類在新世界的生活呢？2個小時不到就讓這3個人從格陵蘭島走到法國南部，好像到隔壁小鎮旅行一樣。這樣的劇情……很抱歉，我只能說絲毫沒有可看性。

幸好，傑瑞德巴特勒的演技不錯，告知妻子自己的生命期限時，那種不甘心和心慌，讓人看得心也跟著一揪一揪的。青少年版奈森在老爸倒地之際說出禱詞，那一瞬間也讓人心碎(是說他是天才嗎？只講過一次的禱詞就這樣背下來)。

整體來說，我給《天劫倒數2：大遷徙》象徵「可有可無」的3顆柿子，優點是場景美麗、演員演技不錯，但是劇情乏善可陳，整個庇護所的人都死光，就主角一家人到達美夢成真之地，還免費獲得一個媳婦。哪門子的世界末日？乾脆給他們一艘諾亞方舟好了。

酸柿子點評：搭上巴士就可以前往富饒之地，這麼方便怎麼大家都不去搭？

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無 ；3.5顆柿子：瑕不掩瑜；4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

原文出處

延伸閱讀