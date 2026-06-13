柿子影言》揭密日擠牙膏 擠出撼人真相

「外星人」向來是神祕的議題，畢竟抬頭仰望滿天星斗，在浩瀚的宇宙中居然只有「人類」這個物種，就連科學家都認為不可能，而提出著名的「費米悖論」，近期美國解密有關UAP(不明異常現象)海量資料，更引發全球關注外星生物的話題。

有趣的是，在《揭密日》上映之前，剛好遇到美國一連串的解密動作，網路上盛傳「這只是美國政府的起手式，接著就要公開外星人」的言論，而且《揭密日》謎樣的預告片，完全沒有透露一丁點劇情，更讓人不禁覺得這是川普的招數，片中就會正式揭曉外星人的存在。

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事實上，史蒂芬史匹柏不愧是縱橫好萊塢多年的老狐狸，這部片用了與當代電影完全不同的視角，來講述「外星人現身」這件事。雖然一直演到中後段，觀眾都很難理解整部片究竟發生什麼事，以致於故事前段有些枯燥。

但政府不斷阻止要將外星人真相公諸於世的男女主角，還加入了角色從宗教的視角來看「外星人」，即使我並不認為現代人對外星人的接受度會這麼低，但《揭密日》卻成功結合懸疑、科幻、動作、災難……等元素，全片既刺激又迷人，結尾更是留下強大的餘韻，很難不喜歡這部片。

《揭密日》描述當人類確實不是宇宙中唯一的生命時，你會感到恐懼嗎？你有辦法接受真相嗎？當真相來臨時，你又會如何抉擇？之所以說史蒂芬史匹柏是「老狐狸」，實在是因為他太懂要怎麼讓觀眾看見想看的，又同時偷渡他的理念在電影裡。

故事一開始就讓人「霧煞煞」，一個被神秘組織追緝的男子，在逃亡過程中不斷做蠢事，但他為什麼被追？他偷了什麼資料？觀眾一概不知，《揭密日》就這樣展開了序幕。一般電影大概在開演半小時內就讓觀眾明白大概的劇情方向，至少也要能知道主角為什麼逃。

但《揭密日》開啟「擠牙膏」模式，先告訴觀眾主角擁有的是外星人存在的證據，引出主角背後協助的另一個神秘組織，又導引出主角女友的宗教信念。在觀眾再度被置身五里迷霧後，畫面一轉跑進女主角的故事線，看這個二線電視台的晨間氣象主播大腦突然被開啟了神祕開關，瞬間可看穿他人心事還能說著流利的外語。

《揭密日》走一個倒吃甘蔗的路線，史導並沒有要讓觀眾一開始就理解所有事，甚至還刻意不解釋，這讓電影的開頭變得很難下嚥，但隨著劇情慢慢推進，電影節奏一再換檔加速，各種問題和狀況通通碰在一起時，真相的輪廓愈來愈明顯，故事也變得愈來愈好看。

這就是史導的詭計啊！你以為在看諜報片，看一看怎麼變懸疑片，再看又變成科幻片，欸？怎麼又變成動作片，當觀眾眼花撩亂、眼睛都不敢眨一下的時候，史導已經把他心中要傳達的信念藏在各個角色中了。

有因不捨現有地位而隱藏真相的人、有因宗教因素而對真相感到猶豫的人、有打死不願意相信的鐵齒人、有對外星人心懷同情的人、有期望透過外星人而獲得救贖的人……，但這些角色都不能阻止「真相」被世人所知，甚至不能讓「真相」被當成政治或信仰的工具。

從巨觀角度來看，這是一個「小題大作」的故事，外星人想告訴地球人什麼？史導可能自己也不知道，但他成功傳達出「真相不能被掩蓋」、「事實不能被染上色彩」。電影沒有告訴觀眾，人類的未來會因為外星人有什麼改變，而是講述了外星人真相被努力曝光的過程。如果現實世界中真得有外星人，那麼或許美國政府公布了這麼多資料，也是經過許多努力、克服許多雜音得到的結果。

整體來說，我給《揭密日》象徵「強力推薦」的4.5顆柿子，現年79歲的史蒂芬史匹柏還能導多少電影我不知道，但能看一部是一部吧！這位老厲害的傳奇，隨手一拍就是融合畢生精華功力的好電影，人類現在應該面對的問題似乎就像是他所拍的影片，不是外星人會影響人類什麼，而是人類要用什麼態度去面對真相。雖然我覺得在「發生什麼事都不奇怪」的現代人眼裡，明天就有外星人現身，大概也不會震撼到哪裡去，難道外星人可以讓人不上班嗎？

酸柿子點評：「真相影片」裡的外星人明明就是小灰人，怎麼最後跑出一個身高3公尺的蟑螂怪？這點史導應該踹共！

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無；3.5顆柿子：瑕不掩瑜；4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦 ；5顆柿子：影壇經典

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

原文出處

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