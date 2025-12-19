柿子影言》火與燼故事翻車 老男人的碎碎念

我了解詹姆斯卡麥隆是一位傳奇導演，我知道詹姆斯卡麥隆有多喜歡「阿凡達」，我理解詹姆斯卡麥隆對這系列電影費了多少心力……但是，有些電影就該讓它在最完美的地方停格，硬拍下去只是不斷考驗觀眾的耐心，這系列繼續拍下去只會讓它的價值愈來愈低。

《阿凡達：火與燼》很明顯已經「沒有話好說了」，劇情開始進入死循環：納美人一家不斷有人被抓，剩下的成員趕去救人，接著大談「守護自然環境」、「愛惜自己的星球」、「尊榮生態」等教條。超過3個小時片長，各種奇形怪狀的動物飛來游去，角色們用深情的演技做出愚笨的選擇，加上觀眾對潘朵拉星球的審美疲勞……我承認我在電影院裡睡了「好幾次」，每次醒來劇情就像本土劇般隨便都能接上，這樣的電影拍出來有價值嗎？

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》描述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人，一同在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。

要談「阿凡達」，必須從2009年的首集《阿凡達》說起。在當年的時空背景下，《阿凡達》的3D特效完全將潘朵拉星球的美展現出來，這樣的美麗幾乎100%貼合故事宗旨「環境保護」，比如將準備掠奪潘朵拉星球的人類當成反派，讓一名美國士兵愛上當地原住民，進而融入當地文化、率領星球上的納美人一起反抗外來者，以保護這顆美麗的行星。

當時是否想拍成系列作我不知道，不過《阿凡達》確實是部完成度相當高的片子，不僅好好交代了納美人的文化、潘朵拉星球的生態，更透過與異族的愛情傳遞出「守護自然」的宗旨。雖然現在回頭看，其實就是外星球版本的「風中奇緣」，但所有細節的緊緊相依，加上「前所未有」的潘朵拉美景，看到最後真會想站起來鼓掌。

壞就壞在13年後居然上了續集。並不是說發展潘朵拉星球的故事不好，而是既然要續拍成系列作，就不能只是美美的場景、砸下大錢的特效這麼簡單，必須要有足夠好的劇本才行。幸好《阿凡達：水之道》做得不錯，即使劇情走老派路線，不斷宣揚唐老大那講到膩的「Family」價值，但還是透過「水」的主軸，讓觀眾看見另外一個面向的潘朵拉星球，也讓人期待後續可以欣賞猶如「星際大戰」那樣的史詩大長篇。

只是《阿凡達：火與燼》澈底翻車了。該說詹姆斯卡麥隆江郎才盡了嗎？還是這把年紀的男人就只剩一張嘴？故事中看不到猶如「星際大戰」般大規模的爭霸與權謀，而是再度宣揚「Family」與「環保」這樣老掉牙的議題。劇情過分聚焦在蘇里一家，觀眾被迫看著這一家子的各種糾結--媽媽失去兒子所以整日以淚洗面、二兒子痛失大哥所以急於證明自己、女兒長歪變成靈媒、夫妻想把從小扶養到大的人類兒子殺死。

《阿凡達：火與燼》基本上就是坨屎，從爸爸去救兒子，變成兒子去救爸爸，再到一家人召喚星球上的所有動物一起跟人類大戰，這……這不是前一集就看過了？詹姆斯卡麥隆彷彿深怕觀眾沒有Get到他的點，一而再、再而三地強調「要愛護星球」，偏偏這件事在首集、第2集就已經講到爛了，這次還要再聽他說3個小時的教？

更可怕的是劇情，前面才強調不可以拿弓箭去對抗槍，後面是大家一起拿起弓箭對抗人類的大砲。嘴上說自己多愛這個世界，後面人人的飛鳥坐騎都像是免洗的，死了就算了，反正一招手又會有隻新的飛來。原本必須戴著呼吸面罩的人類兒子，受到星球的照顧逐漸轉化為可以自由呼吸的體質，然而這對經歷過大風大浪的夫妻不是為此高興，居然認真想把孩子殺死，以防其他人類也是硬潘朵拉環境。

不知詹姆斯卡麥隆怎麼看待這部作品，但我認為是車禍了。沒有拉高故事的層次就算了，居然在無限的你救我、我救你中打轉。人類沒有一個完整侵略星球的策略，納美人也沒有一個能好好對抗人類的辦法，大家只是不斷地拜神、祈禱、靠開外掛的主角一家去收爛攤子。這不是我認識的詹導啊！！

我只能給《阿凡達：火與燼》象徵「可有可無」的3顆柿子，原因無他，就是希望詹導若是繼續拍下去，可以好好檢討一下這部片子到底是部「電影」還是「科學教育片」。連原本美麗的潘朵拉星球都讓人出現審美疲勞了，如果用同樣的題材繼續拍，那到此為止就可以了。沒有人想聽老男人碎念，很討厭。

酸柿子點評：到底為什麼納美人裡面都沒有胖子？納美人吃不胖嗎？因為是詹導，所以演員身材就可以不用政治正確嗎？(反串要註明，但我是真好奇)

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無 ；3.5顆柿子：瑕不掩瑜；4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

原文出處

延伸閱讀