柿子影言》舒淇導演處女作 女孩見到侯孝賢

舒淇就是個「寶藏女孩」！有些人說她是把衣服穿回來的演員，而我第一次認識舒淇是在《玩命快遞》裡，她是當時少數能在好萊塢出鏡的「亞洲女演員」。之後又陸續在《最好的時光》、《非誠勿擾》、《不再讓你孤單》看見她的身影，不僅擁有美麗的臉孔、姣好的身材，更重要的是她有種很少見、很優雅的氣質，只要她面對鏡頭，什麼話都不用講，就能讓人看見她背後的精采故事。

上一次看舒淇的戲是2015年的《刺客聶隱娘》，近期在Netflix追完她主演的「回魂計」，接著進影廳仔細觀賞她首部自導自演的《女孩》。通常導演會把自己心中最沒有人知道的秘密和想法放進電影裡，因此《女孩》是直接認識舒淇的最佳機會，讓我有種「賺到了」的感覺。

在舒淇的鏡頭裡，可感受到她確實受侯孝賢影響很深。《女孩》沒有要講長篇大論，劇情也簡單到不行，超過2小時的片長中，演員多數時候都在用眼神說故事，台詞也極度日常、居家，卻細細刻畫出「女孩」在成長過程中遇到的黑暗，還有「女孩」與「女人」用非常傳統的方式彼此救贖的故事。

若從商業票房角度來看，這部片很難「大賣」，但喜歡侯孝賢的人一定也會喜歡《女孩》。舒淇把她的優雅帶進了片中，是非常舒服、非常細緻的好作品，有如舒淇輕輕地訴說那些年的情事。

《女孩》描述在1988年的基隆，林小麗在迷惘和恐懼中長大，直到遇見轉學生李莉莉才發現這個世界的色彩。小麗的醒悟也提醒母親阿娟自己錯過的青春與過往的創傷，女孩與女人就在命運中交錯，迎接無法預期的人生。

舒淇曾在媒體上分享，自己構思《女孩》超過10年，但故事內容其實相當簡單：遭男人強暴的阿娟被家人趕出來，好不容易結婚後，丈夫卻又是個經常酗酒家暴的人，甚至屢次侵犯小麗，而阿娟受困於現實只能默不吭聲。小麗在遇到轉學生朋友後，要求和母親一起逃跑，但是阿娟卻戴上惡毒母親的面具將小麗趕出家門。

以看一般電影的角度來說，2個小時只演出這些劇情實在「太水」，前面1個小時甚至一點進展都沒有，只是讓觀眾看著小麗與阿娟每天的生活，偶爾出現一些交錯畫面讓觀眾猜猜故事走向而已。這樣緩慢的節奏「非常侯孝賢」，但實際坐在電影院裡卻絲毫不覺得無聊，因為舒淇把她面對鏡頭的魔力加諸於每個片段中。

看著小麗因低血糖昏倒後在保健室醒來，她面對保健室老師的關心不發一語。小麗躲在衣櫥裡偷看晚歸的父親，眼中滿是惶恐但同樣不發一語。阿娟在理髮廳面對同事的八卦和規勸時，只是繼續埋頭做事，一樣不發一語。每一個「不發一語」中，演員都用眼神講著台詞，每一顆鏡頭都讓人覺得背後藏著很深的秘密，這種鏡頭語言非常不可思議。

雖然舒淇大多數時候都在中國大陸拍戲，不過從此片還是看見她是個很台灣味的人。我尤其喜歡舒淇對「阿娟」這角色的描繪，她是個很傳統的台灣女性，為了生活而處處隱忍，明明心中滿是心疼，說出口的話卻都是批評和謾罵。

最後阿娟終於決定要把小麗救出來，選擇的方法居然是用當年自己被趕出家的方式，打包好行李讓女兒直接在大雨中離家，僅拋下一句「不要讓人家等」，自己就轉身走進家門。這彷彿是許多老一輩台灣女性的模樣，好心酸，但是好精采。

演員同樣令我震驚，我只知道9m88唱爵士很好聽，殊不知戲也演得這麼好。我的母親就是基隆人，9m88把基隆腔台語講到如同母語般自然，她的眼神更承襲了舒淇的特性，充滿好多好多的故事，加上銀幕上用眼睛就能感受到的基隆濕度，讓人好熟悉。我給《女孩》象徵「強力推薦」的4.5顆柿子，舒淇的處女作就是這麼好的片子，不知道還有沒有下一部，但已經讓人很滿足。

酸柿子點評：邱澤一樣演得好，這個「無路用」的男人在大銀幕上爛得恰到好處，只是……太帥了啦！帥到我覺得他不到30秒也沒關係，這樣好嗎？

