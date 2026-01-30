柿子影言》荒島囚救超獵奇 落難也要職場爭霸

「受困在荒島」是個老掉牙到阿嬤的阿嬤都聽膩的老題材，一群人被迫在荒島生活與世隔絕，不僅求生過程很精采，還會發展出與日常社會中不同的人際生態，講好聽點叫做「浪漫」，說白一點就是「反烏托邦」，充滿戲劇化的氣氛讓人充滿想像，從小說「蒼蠅王」開始，到早些年的《浩劫重生》，都是「流落荒島」的經典作品。

《荒島囚救》更是站在巨人的肩膀上，因為除了「流落荒島」外，還加入頑劣老闆與社畜的人際互動，當2人一起流落到荒島時，主從關係對調後會發生什麼事，就變成耐人尋味的有趣劇情。更讓人期待的是，導演「山姆雷米」不是喜歡拍喜劇的導演，幾年前的《奇異博士2：失控多重宇宙》，就把緋紅女巫變成詭譎到不行的殭屍，讓人更好奇他鏡頭下在荒島求生的老闆與員工會變成什麼模樣。

廣告 廣告

現實果然不出所料，山姆雷米並沒有要拍一部「皆大歡喜」的求生電影，他不僅玩轉了老闆與員工的關係，更將「職場狼性」巧妙融入片中。柿子好幾度以為故事會走向幸福結局，但他似乎擺明了要往死巷子裡走，最後用一個讓人嚇掉下巴的方式結尾。雖然當下我不太能接受，但走出電影院後卻愈想愈覺得合理，有些人表面上看起來和氣，其實只是時不我予，所以暫蔽鋒芒，一旦逮到機會後，天知道他會做出什麼事？雖然《荒島囚救》稱不上是充滿趣味性的電影，但絕對是一部「奇片」，警世意味十足啊！

《荒島囚救》描述一名在職場上努力工作卻總是受到上司欺壓的員工，在出差的時候因飛機失事，被迫與剛接手掌管公司的富二代老闆受困在荒島。原本雙方習以為常的制度與權力此時通通失效，曾經高高在上的老闆必須低頭向充滿求生技能的員工求救。兩人在孤島上看似和解，但私底下卻藏滿對權力的爭奪。

看過幾部「受困荒島」的片子後，就會知道在與世隔絕的情況中，一般社會的運作原理會全部失效，擁有資源、具備技能的人才有說話的本錢，在求生前提下，過去再有勢力的人也須重新檢視自己的地位。電影前半段非常符合觀眾的預期，先是年輕的富二代老闆欺壓下屬，可憐的社畜只能含著眼淚繼續賣命；意外發生後就是典型的權力翻轉，老闆在吃到苦頭後學會低聲下氣，於是年輕的一對男女在孤島上暢聊心事，充滿齊心協力存活的和平氣息。

在女主角「琳達」發現求救管道後，整部電影就開始變調。琳達看似為了報復老闆「布萊利」，刻意隱瞞有其他船隻的事實；布萊利表面上像是低頭，其實暗自計畫擺脫琳達逃離小島。而導演在觀眾還摸不著頭緒的時候，刻意安排了好幾個「滋生情愫」的橋段，讓整部片變得更撲朔迷離。

近2個小時的片長，雙方不斷在「衝突」、「和解」中循環，最終在琳達殺掉前來荒島救援的老闆未婚妻後走向高潮。看電影的當下，我還嫌棄導演似乎玩過頭，讓女主角在絕境中變得太過喪心病狂，但回過頭一想，這又何嘗不是「社會的現實」？《大佛普拉斯》已經告訴你「成功是三分靠作弊、七分靠背景」，在沒有背景的條件下，「作弊」似乎就變成唯一可以上位的手段。

當然，我不推崇這種「不是你吃我就是我吃你」的狼性，但確實對敵人仁慈就是對自己殘忍，更何況是那個把苦差事都推給你、在背地嘲笑你，然後自己獨攬所有好處的惡劣上司。導演把這樣的情緒放大，迎來的是社畜的絕地反殺。壞事做絕的琳達，最後成為意外中唯一存活下來的人，並且過著充滿知名度且富裕的人生。你說她很惡毒嗎？或許是，但她何嘗不是抓緊機會上位的「成功人士」？以結果論來說，對比那個惡劣到不行的老闆，她好像也沒有錯得很離譜吧？

所以說，平常善待他人多積點德吧！當個好人也是為自己留後路，誰知道平常忍受苦水、受你欺負的那個沒聲音的人，逮到機會後會變成什麼樣的魔鬼？我給《荒島囚救》象徵「不看可惜」的4顆柿子，瑞秋麥亞當斯從甜心可人的美女變成微胖宅女就是一大看點，《移動迷宮》帥主角狄倫歐布萊恩在片中也把福利給好給滿，加上山姆雷米小試身手的「女殭屍」橋段，這部充滿懸疑感與張力的荒島囚生配上超驚人結局，很能讓人再三回味。

酸柿子點評：從高處墜下後還是不忘把手上的鑽戒舉高高，炫耀給誰看？

影評等級：(0顆柿子~5顆柿子)

0顆柿子：影史奇觀；0.5顆柿子：不值一提；1顆柿子：絕對傻眼

1.5顆柿子：眉頭深鎖；2顆柿子：一陣尷尬；2.5顆柿子：尚未成熟

3顆柿子：可有可無；3.5顆柿子：瑕不掩瑜； 4顆柿子：不看可惜

4.5顆柿子：強力推薦；5顆柿子：影壇經典

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

《本專欄固定每週五刊出》

原文出處

延伸閱讀