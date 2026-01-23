柿子影言》重返沉默之丘 不如繼續沉默吧

電玩改編的電影大概是受到詛咒，歷年來的電玩片絕大部分都翻車，但2006年上映的「沉默之丘」卻是少數叫好又叫座的「神作」，至今20年來，我始終忘不掉主角在恐怖的小鎮中大喊「雪倫」的模樣。雖然後來的《沉默之丘2：啟示錄》毫不意外地再度翻車，但這次的《重返沉默之丘》可是根據電玩「沉默之丘2」劇本改編的「正統續作」，當然還是讓人期待。

柿子玩過重製版的「沉默之丘2」遊戲，雖然稱不上是系列粉絲，但依然對《重返沉默之丘》充滿興趣；無奈這次改編還是車禍了，而且「撞得迷迷冒冒」。不僅真相被提早破梗，特效也一蹋糊塗，現況與過去的場景來回穿插，更讓觀眾彷彿也置身於沉默之丘的迷霧中，最後很難對主角的無奈與罪惡感產生共鳴，也模糊了「沉默之丘」的恐怖感。整部片就像一部意識流MV，在一團混亂中走向結局，沒有玩過原作的人會「完全看不懂」。

《重返沉默之丘》描述詹姆斯在失去畢生摯愛瑪麗後，傷心欲絕的他始終無法走出陰影。某一天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信。為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境。

為了讓大家清楚知道「沉默之丘2」的故事，先說一下電玩原作的劇情：詹姆斯在妻子瑪麗病故後一直鬱鬱寡歡，某天居然收到一封來自沉默之丘的信件，而寄件人正是妻子瑪麗，信中要求詹姆斯到沉默之丘尋找她。只是當詹姆斯到達沉默之丘後，卻發現原本風景優美的小鎮居然變得空無一人且異常古怪。

在經過數小時的解謎探險後，玩家才會慢慢發現，原來是詹姆斯親手殺死得到絕症的瑪麗，然後欺騙自己老婆早已病死，在罪惡感之下被吸引到沉默之丘這個受到詛咒的地方。遊戲中還出現「安潔拉」與「安迪」這2個角色，他們也都是因為各自的罪惡感被引來沉默之丘。在發現真相後，遊戲給了玩家多結局選項，有帶著歉意繼續活下去的「離開」、與瑪麗一起離開的「水中」、重蹈過去覆轍的「瑪麗亞」等。

《重返沉默之丘》雖然是以原作劇本為主軸，不過敘事方式變成過去與現在不斷穿插，加上導演為了讓故事與前作連結，還加入瑪麗與沉默之丘邪教的關係，又讓「安潔拉」與「瑪麗亞」都變成詹姆斯心中對瑪麗的投射。

如果處理得好，觀眾絕對能對劇情感同身受，偏偏詹姆斯與瑪麗之間變得太複雜，不同時間的事件交錯，更讓觀眾弄不清楚事件發現的順序，進而開始對真相感到模糊。後半段又直白地告訴觀眾詹姆斯有心理問題，於是觀影者就連沉默之丘是否真的存在都抱著問號。

即使電玩中的很多細節都被拍了出來，像是會不斷出現雜音的收音機、擊退僵屍的鋼管(電影中變成扳手)，三角錐人、無手怪、蜘蛛怪也非常還原，但電影終究是電影啊！當觀眾根本不清楚劇情的時候，這些小東西再神還原也都不會加分。加上詹姆斯奔跑時運鏡搖晃到讓人暈車、黑到不知道身處何地的燈光、不太合格的特效，電影尾端更變成意識流風格的重金屬MV……很抱歉，《重返沉默之丘》就是糟蹋了「沉默之丘」。

其實該片的大方向是對的，就是執行上出現不少問題，導致最終完成度太低，所以我只能給它象徵「尚未成熟」的2.5顆柿子。稍微查了一下導演過去的作品，繼2006年的《沉默之丘》後，居然就只有2014年的《新美女與野獸》，製作公司大概押錯寶了吧！

酸柿子點評：殺人無數的安迪去哪了？現身3分鐘後就從此消失，根據經驗……剪輯大概也出了很多包吧。

作者介紹：電影部落客「Mr.柿子」，從大學時代開始迷上電影，過著沒有電影活不下去的生活，曾經有一天趕過6場電影的瘋狂紀錄，誓言為每部看過的電影，寫一篇評述，至今已破千篇文章。

